“Santa Fe respaldó la baja de retenciones, pero advirtió que ‘no alcanza’ y pidió previsibilidad”

El ministro de la Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, valoró la reducción de retenciones anunciada por el Gobierno nacional para distintos sectores productivos, aunque consideró que las medidas todavía resultan insuficientes para generar un verdadero impulso en la actividad agropecuaria.

El funcionario sostuvo que cualquier disminución en los derechos de exportación representa una señal positiva para el campo, pero advirtió que el esquema anunciado “se parece más a un parche que a una solución estructural”.

“Siempre es positivo que bajen las retenciones, pero depende de la magnitud de la medida. En este caso, el impacto parece limitado, sobre todo para sectores como el trigo, donde desde hace tiempo se viene reclamando una eliminación total”, señaló.

Reclamos por mayor previsibilidad

Puccini remarcó que uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el sector productivo es la falta de previsibilidad en las políticas económicas nacionales.

Según explicó, los productores necesitan reglas claras y sostenidas en el tiempo para poder planificar inversiones y producción.

“El productor necesita previsibilidad. Cuando las medidas son parciales, temporales o sujetas a cambios constantes, se genera incertidumbre”, afirmó.

En ese sentido, recordó que desde Santa Fe habían planteado recientemente la necesidad de eliminar completamente las retenciones al trigo, actualmente ubicadas en el 7,5%.

De acuerdo con estimaciones provinciales, una quita total tendría un costo fiscal de alrededor de 232 millones de dólares, aunque permitiría generar un fuerte incentivo para aumentar exportaciones y el ingreso de divisas.

Inflación en dólares y aumento de costos

El ministro también advirtió que gran parte del beneficio que puedan generar las reducciones anunciadas corre riesgo de diluirse frente al aumento de costos que enfrenta el sector agropecuario.

Entre los factores mencionó el encarecimiento de fertilizantes, combustibles y otros insumos dolarizados.

“Muchos productores sienten que el alivio termina absorbiéndose rápidamente por la inflación en dólares y el incremento de costos productivos”, indicó.

Además, cuestionó que algunas medidas parezcan responder más a necesidades fiscales del Gobierno que a una política de desarrollo sostenida para la producción.

Dudas por las medidas temporales

Otro de los puntos señalados por Puccini fue la falta de precisiones sobre la duración y alcance de ciertos beneficios anunciados, como la eliminación de retenciones para maquinaria agrícola y el sector automotriz.

Según expresó, el hecho de que las medidas tengan una vigencia limitada genera incertidumbre en los mercados y dificulta consolidar inversiones o exportaciones a largo plazo.

“Un mercado internacional no se construye en un año. Si no hay continuidad, es difícil generar confianza y consolidar oportunidades comerciales”, sostuvo.

Finalmente, el funcionario remarcó que Santa Fe viene impulsando políticas de alivio fiscal para acompañar a la producción y aseguró que la provincia busca sostener un esquema de apoyo al sector privado en un contexto económico complejo.