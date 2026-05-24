Medicina impulsa el crecimiento del perfil universitario de Rafaela

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, recorrió la sede local de Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y destacó la incorporación de la carrera de Medicina, una propuesta académica que marca un paso importante para el crecimiento educativo de la ciudad y toda la región.

Durante la visita, el mandatario resaltó la expansión de la universidad, el desarrollo de su infraestructura y el trabajo articulado que permitió concretar una carrera que desde hace años era una demanda de la comunidad rafaelina.

“Es muy importante que Rafaela siga sumando opciones educativas. La llegada de Medicina era uno de los grandes objetivos pendientes para que muchos jóvenes puedan estudiar en su ciudad sin necesidad de emigrar”, expresó Viotti.

El intendente también subrayó el impacto regional que tendrá la nueva propuesta universitaria y aseguró que ya existe interés de estudiantes provenientes de distintas localidades de las provincias de Santa Fe y Córdoba.

“Esto no solo beneficia a los estudiantes de Rafaela, sino también a jóvenes de toda la región. Nos ayuda a seguir consolidando a la ciudad como un polo universitario y educativo”, sostuvo.

En la recorrida participaron además la secretaria de Educación y Cultura, Norma Bessone; el secretario de Desarrollo Humano y Salud, Daniel Bernard; junto a profesionales y referentes del ámbito sanitario y académico que trabajaron en el desarrollo de la carrera.

Viotti aprovechó la ocasión para agradecer el acompañamiento de médicos, instituciones y equipos técnicos que colaboraron para que el proyecto pudiera concretarse.

“Queremos que Rafaela continúe creciendo en materia educativa y seguiremos acompañando cada iniciativa que genere más oportunidades para los jóvenes”, afirmó.

La apertura de la carrera de Medicina representa una de las incorporaciones académicas más relevantes de los últimos años para Rafaela, ampliando la oferta universitaria y fortaleciendo el perfil educativo de la ciudad a nivel regional.