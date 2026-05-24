El Municipio informó el cronograma de servicios para el feriado del 25 de Mayo

La Municipalidad de Rafaela dio a conocer cómo será el funcionamiento de los distintos servicios públicos durante el feriado nacional del lunes 25 de Mayo, jornada en la que se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

En relación a la recolección domiciliaria de residuos, el servicio no se prestará ni el sábado 23 ni el domingo 24. En tanto, el lunes 25 volverá a funcionar con normalidad la recolección correspondiente a residuos recuperables.

Por otro lado, la recolección de residuos de patio, prevista habitualmente para los domingos, se realizará de manera excepcional el lunes por la tarde y abarcará al sector 4 del cronograma vigente.

El transporte público de pasajeros no circulará durante toda la jornada del lunes, mientras que la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) permanecerá liberada y sin cobro.

Desde el Municipio también informaron que el Complejo Ambiental trabajará con horario reducido el lunes 25, de 7:00 a 12:00, retomando el esquema habitual el martes.

En cuanto a los Eco Puntos, ambos espacios permanecerán abiertos. El Eco Punto I, ubicado sobre avenida Luis Fanti frente al Cementerio Municipal, y el Eco Punto II, emplazado en avenida Italia a metros de calle Corti, atenderán el domingo de 9:00 a 15:00 y el lunes de 8:00 a 19:00.

Por su parte, el Cementerio Municipal estará habilitado para visitas, aunque la oficina administrativa permanecerá cerrada. De todos modos, se mantendrá una guardia mínima para atender servicios de sepelio.

Finalmente, el edificio municipal y todas sus dependencias no tendrán atención al público durante el lunes 25 de mayo. El servicio 147 funcionará únicamente mediante contestador automático para recibir reclamos y consultas, retomando la atención habitual el martes 26 desde las 7:00. También continuará habilitada la línea de WhatsApp 3492-300270.