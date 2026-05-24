Racing despidió a Gustavo Costas tras el fracaso continental

La crisis futbolística de Racing tuvo este sábado un desenlace inesperado: Diego Milito decidió terminar el ciclo de Gustavo Costas como entrenador de la Academia luego de la eliminación en la Copa Sudamericana 2026. El empate 2-2 frente a Caracas en el Cilindro fue el golpe final para una dirigencia que ya venía muy golpeada por los malos resultados del semestre.

La noticia sacudió por completo al mundo racinguista porque el técnico había dirigido la práctica matutina con normalidad y todavía mantenía contrato vigente hasta diciembre de 2028. Sin embargo, el desgaste interno y la falta de respuestas futbolísticas terminaron acelerando una salida que parecía lejana meses atrás.

La eliminación internacional terminó siendo determinante. Racing apenas sumó cinco puntos en la fase de grupos de la Sudamericana y quedó afuera del certamen antes de tiempo, un fracaso difícil de absorber para un plantel armado con aspiraciones mucho más altas.

A eso se le sumó la eliminación en cuartos de final del Torneo Apertura frente a Rosario Central y una temporada en la que el equipo nunca logró imponerse en los clásicos, incluyendo la derrota ante Independiente que profundizó el malestar en Avellaneda.

Más allá del duro presente, la salida de Costas marca el final de un ciclo muy importante para la historia reciente del club. Bajo su conducción, Racing logró volver a conquistar títulos internacionales después de más de tres décadas, levantando la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, logros que lo consolidaron como uno de los grandes ídolos de la institución.

Pese a ese respaldo emocional, la dirigencia entendió que el proyecto deportivo estaba agotado y decidió interrumpir el vínculo de manera inmediata. De esta manera, Gustavo Costas no estará al frente del equipo en los próximos compromisos y Racing comenzará la búsqueda de un nuevo entrenador para encarar el segundo semestre del año.