Marcelo Bielsa y una nueva decisión tajante en Uruguay

Marcelo Bielsa tomó una decisión que generó un verdadero terremoto en la Selección de Uruguay: Nahitan Nández quedó afuera de la lista para el Mundial 2026. La determinación fue comunicada directamente por el entrenador y sorprendió por completo al entorno de la Celeste, ya que el futbolista venía siendo uno de los habituales titulares durante gran parte del ciclo.

La noticia impactó fuerte dentro del plantel uruguayo. El actual jugador del Al Qadsiah de Arabia Saudita había disputado gran parte de los encuentros bajo el mando del Loco y aparecía como una fija pensando en la Copa del Mundo. Sin embargo, Bielsa optó por dejarlo fuera por motivos futbolísticos.

La decisión llama todavía más la atención por el gran momento que atravesaba Nández en el fútbol saudí. El ex Boca fue una de las grandes figuras de la temporada, con números destacados y actuaciones que lo llevaron incluso a ser reconocido entre los mejores jugadores de la liga.

Según trascendió en Uruguay, varios referentes del plantel no quedaron conformes con la medida y planean mantener conversaciones con Bielsa para intentar comprender los motivos del corte. La salida de un futbolista tan identificado con el grupo generó sorpresa y malestar puertas adentro.

Para cubrir ese sector de la cancha, el cuerpo técnico apostará por Guillermo Varela y José Luis Rodríguez, además de la alternativa de utilizar a Ronald Araújo como lateral derecho, una función que ya desempeñó en distintas oportunidades.

Para Nández, además, la noticia representa otro golpe duro en su carrera internacional. El mediocampista tampoco pudo estar presente en Qatar 2022 y, de esta manera, su única experiencia mundialista seguirá siendo Rusia 2018.

La polémica incluso trascendió las fronteras uruguayas. Desde Arabia Saudita aseguran que en el entorno del club donde juega el futbolista existe malestar por la decisión, al considerar que el rendimiento mostrado durante toda la temporada merecía un lugar en la lista definitiva de Uruguay para la Copa del Mundo