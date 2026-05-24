El Mallorca de Martín Demichelis no pudo evitar el descenso

El Mallorca de Martín Demichelis perdió la categoría este sábado y jugará la próxima temporada en la Segunda División de España. El equipo balear terminó en el puesto 18 de La Liga con 42 puntos y, pese a vencer con contundencia al Real Oviedo en la última fecha, no logró evitar el descenso por otros resultados que se dieron en simultáneo.

El conjunto bermellón hizo su parte en Son Moix y goleó 3-0 con tantos de Pablo Torre, Manu Morlanes y Vedat Muriqi. Durante varios minutos, la permanencia parecía posible y la ilusión se mantuvo viva entre los hinchas mallorquines.

Sin embargo, el panorama cambió rápidamente con las noticias provenientes de otros estadios. Mallorca necesitaba una combinación de resultados para mantenerse en Primera y el empate 1-1 entre Girona y Elche terminó condenándolo definitivamente.

Demichelis había llegado al club en marzo de este año con el objetivo de revertir una situación muy complicada en la tabla. Desde su arribo dirigió 13 encuentros, con un balance de cinco victorias, tres empates y cinco derrotas.

A pesar del descenso, la dirigencia del Mallorca analiza la continuidad del entrenador argentino. En los últimos días, el ex técnico de River ya había dejado en claro su intención de seguir al frente del proyecto y encabezar la reconstrucción del equipo para intentar regresar rápidamente a la máxima categoría del fútbol español.