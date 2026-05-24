Hull City ascendió a la Premier League luego de casi una década

El fútbol inglés ya tiene definidos a sus tres nuevos equipos para la próxima temporada de la Premier League. En una final electrizante disputada en el estadio de Wembley, Hull City venció 1-0 al Middlesbrough y consiguió el ansiado ascenso a la máxima categoría.

El encuentro fue muy cerrado y con escasas situaciones de peligro. Middlesbrough controló gran parte del desarrollo y parecía tener el partido encaminado hacia el tiempo suplementario, pero en el cierre apareció el héroe de la tarde para los Tigers.

A los 95 minutos, Oliver McBurnie aprovechó una de las últimas jugadas del partido y marcó el gol que desató el festejo de los hinchas de Hull City en Londres. El delantero escocés coronó así una gran temporada individual, luego de finalizar entre los máximos goleadores del Championship.

El equipo dirigido por Liam Rosenior había terminado sexto en la fase regular y logró meterse al reducido de ascenso en las últimas fechas. Contra todos los pronósticos, terminó quedándose con el último boleto a la Premier League y regresará a la elite del fútbol inglés después de nueve años.

Hull City acompañará en el ascenso a Coventry City e Ipswich Town, que habían logrado el pase directo tras finalizar primero y segundo respectivamente en el Championship.

Además del enorme logro deportivo, el ascenso representa un impacto económico gigantesco para el club. La participación en la Premier League garantiza ingresos millonarios por derechos televisivos, patrocinadores y premios, cifras que superan los 170 millones de libras esterlinas.