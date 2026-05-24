Mariano Navone se quedó a las puertas del sueño suizo

ATP 250 de Ginebra. El argentino perdió ante el estadounidense Learner Tien, que reaccionó a tiempo y remontó el partido para imponerse por 3-6, 6-3 y 7-5.

De esta manera, el tenis argentino sigue sin poder conquistar el torneo suizo. El jugador nacido en 9 de Julio, actual número 38 del ranking ATP, buscaba convertirse en el primer campeón nacional en Ginebra.

El encuentro arrancó con un nivel muy parejo. Tien mostró toda su agresividad desde el fondo de la cancha con un drive potente y un revés muy sólido, pero Navone respondió con inteligencia y mucha firmeza en el servicio. Gracias a esa regularidad, el argentino se llevó el primer set por 6-3 tras 50 minutos de juego.

Sin embargo, el desarrollo cambió en el segundo parcial. Navone comenzó a mostrar algunas dudas en los puntos importantes y el estadounidense aprovechó el momento. Tien elevó notablemente su nivel, redujo errores y castigó cada imprecisión del argentino para quedarse con el set también por 6-3.

En la manga decisiva, el norteamericano mantuvo la intensidad y golpeó rápido. Con mayor agresividad y mejores devoluciones, consiguió un quiebre temprano para adelantarse 3-0. A pesar de ese escenario complicado, Navone reaccionó con personalidad, recuperó el quiebre y logró igualar el marcador 3-3.

Desde allí, el partido entró en una etapa cargada de tensión y desgaste físico. Ambos jugadores cometieron errores producto del cansancio y sostuvieron la paridad hasta el 5-5. Finalmente, Tien estuvo más preciso en los momentos decisivos y logró quebrar nuevamente para cerrar el set por 7-5 y quedarse con el trofeo.

Más allá de la derrota, Navone completó una gran semana sobre polvo de ladrillo y llega con buenas sensaciones a Roland Garros, el próximo gran desafío de la temporada.