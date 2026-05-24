Jordan Pickford desató las críticas tras aparecer en un boliche en plena preparación con Inglaterra

El arquero de Inglaterra Jordan Pickford quedó envuelto en un escándalo tras aparecer en un club nocturno junto a Jack Grealish antes de la lista del Mundial 2026

La selección de Inglaterra atraviesa horas de tensión luego de que Jordan Pickford y Jack Grealish fueran captados saliendo de un exclusivo club nocturno de Londres en aparente estado de ebriedad, a pocos días de la confirmación oficial de la nómina para el Mundial 2026.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron un fuerte revuelo en el entorno del seleccionado británico. Testigos grabaron a ambos futbolistas abandonando el lugar durante la madrugada, mientras intentaban subir a un vehículo que los esperaba en la puerta.

El arquero del Everton, habitual titular en el combinado inglés, apareció con visibles dificultades para mantenerse estable, mientras que Grealish volvió a quedar en el centro de la polémica por sus reiterados episodios fuera de la cancha vinculados a la vida nocturna.

La situación no cayó nada bien dentro de la federación inglesa, donde consideran clave mantener un clima de máxima concentración de cara a la Copa del Mundo. Según medios locales, puertas adentro ya analizan posibles medidas disciplinarias para ambos jugadores.

El episodio ocurre en un momento delicado para Inglaterra, que busca llegar al Mundial con un grupo consolidado y alejado de cualquier distracción extrafutbolística. La difusión masiva de los videos provocó una ola de críticas de hinchas y periodistas deportivos en territorio británico.

Hasta el momento, ni Pickford ni Grealish realizaron declaraciones públicas sobre lo sucedido, mientras crece la expectativa por la postura que adoptará el cuerpo técnico en las próximas horas.