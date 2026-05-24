La alegría de Franco Colapinto al conseguir el puesto 10 en la clasificación del GP de Canadá

Franco Colapinto volvió a destacarse en una clasificación de Fórmula 1 y largará desde el décimo puesto en el Gran Premio de Canadá. Luego de otro sólido rendimiento, el piloto argentino analizó su presente y explicó qué factores fueron claves para recuperar competitividad esta temporada.

En declaraciones ante la prensa, Colapinto reconoció que atravesó un inicio de año complicado, aunque nunca perdió la confianza en su nivel. “Siempre tuve confianza, pero los resultados no aparecían. En las primeras carreras perdimos bastante rendimiento y ahora volvimos a estar competitivos”, comentó.

El joven piloto también resaltó la importancia de su rápida adaptación al nuevo reglamento técnico y a las modificaciones que fue incorporando el equipo durante el campeonato. “Siempre me adapté rápido. Cuando el auto acompaña y está bien equilibrado, todo se hace mucho más fácil”, explicó.

Sobre el fin de semana en Montreal, el argentino se mostró muy conforme tanto con el trabajo del equipo como con su rendimiento personal. “Fue una clasificación muy buena y tuvimos un gran ritmo durante toda la actividad. Estoy muy feliz y orgulloso después de un comienzo de temporada difícil”, aseguró.

Además, destacó el respaldo que recibió por parte de la escudería en los momentos más complejos del año. “El equipo siempre me ayudó y me acompañó, incluso cuando las cosas no salían. Eso fue muy importante para volver a este nivel”, afirmó.

Así quedó conformada la grilla de partida para el Gran Premio de Canadá:

1 - George Russell

2 - Kimi Antonelli

3 - Lando Norris

4 - Oscar Piastri

5 - Lewis Hamilton

6 - Max Verstappen

7 - Isack Hadjar

8 - Charles Leclerc

9 - Arvid Lindblad

10 - Franco Colapinto

11 - Nico Hulkenberg

12 - Liam Lawson

13 - Gabriel Bortoleto

14 - Pierre Gasly

15 - Carlos Sainz

16 - Oliver Bearman

17 - Esteban Ocon

18 - Alex Albon

19 - Fernando Alonso

20 - Sergio Pérez

21 - Lance Stroll

22 - Valtteri Bottas

El Gran Premio de Canadá se disputará este domingo 24 de mayo desde las 17:00, horario de Argentina.