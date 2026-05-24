Un argentino brilló en Cannes: Federico Luis se quedó con la Palma de Oro al mejor cortometraje

El director argentino Federico Luis volvió a destacarse en el Festival de Cannes y ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje, uno de los reconocimientos más importantes del cine internacional. El realizador se consagró en la prestigiosa competencia francesa con una obra filmada en México que emocionó al jurado y al público.

El corto, de apenas 15 minutos de duración, gira alrededor de una pelea de boxeo protagonizada por Damián López, un niño de 10 años. Con una historia sencilla, intensa y cargada de sensibilidad, la producción logró imponerse en una de las categorías más competitivas del festival.

No es la primera vez que Federico Luis deja su huella en Cannes. El cineasta ya había participado en 2019 y tiempo atrás obtuvo el Grand Prix de la Semana de la Crítica gracias a Simón de la montaña. Ahora, volvió a la Croisette y consiguió uno de los mayores reconocimientos de su carrera.

Tras recibir el premio, el director explicó que su intención fue construir una historia simple y directa, evitando complejidades innecesarias. “La simpleza termina siendo una de las cosas más difíciles de lograr”, reflexionó.

La secuencia principal del cortometraje se desarrolla en Tepito, uno de los barrios más populares de Ciudad de México y reconocido históricamente por su tradición boxística. Allí fue donde Federico Luis encontró a Damián López, el joven protagonista que lo impactó desde el primer momento.

El director reveló que llegó a ese ambiente mientras trabajaba en el guion de su próximo largometraje, inspirado en una novela del escritor mexicano Mario Bellatin. Durante esas visitas conoció el universo del box infantil y decidió llevarlo al cine.

Según contó, no realizó casting para elegir al protagonista. “Lo que transmite Damián no podía actuarse”, explicó el realizador, quien destacó la autenticidad del chico y la manera en que convivían en él la disciplina de un boxeador con la fragilidad propia de su edad.

Además, reveló que la pelea que aparece en el cortometraje fue completamente real y que el resultado no estaba preparado. Durante el combate, el niño comenzó a perder y esa reacción genuina terminó potenciando la fuerza emocional de la historia.

Después del histórico premio en Cannes, Federico Luis ya trabaja en su próximo desafío cinematográfico. El realizador adelantó que prepara un largometraje titulado El entrenador de perros, centrado en la vida de un reconocido adiestrador de pastor belga malinois.