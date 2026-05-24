En pleno viaje a Disney, Stephanie Demner y Guido Pella revelaron el sexo de su bebé

Stephanie Demner y Guido Pella viven un presente familiar lleno de felicidad y emoción. Luego de anunciar que están esperando a su segundo hijo, la influencer sorprendió a sus seguidores al compartir el momento en que revelaron el sexo del bebé durante un viaje familiar a Disney World junto a su hija Arianna.

A través de sus redes sociales, Stephanie publicó un emotivo video acompañado por la frase: “Baby #2 es…”. La grabación comenzó en blanco y negro y mostró a la pequeña Arianna frente al icónico castillo de Cenicienta sosteniendo un globo con forma de Mickey Mouse.

Con el correr de los segundos, la expectativa creció hasta que finalmente el video recuperó el color y confirmó la noticia más esperada: la pareja tendrá otra nena. El detalle quedó reflejado en el vestido rosa de Arianna y en la figura del globo, también del mismo color.

Además de la revelación, Stephanie compartió distintas imágenes de las vacaciones familiares en los parques temáticos de Disney, donde también dejó ver el avance de su embarazo y algunos momentos íntimos junto a Guido Pella.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño, felicitaciones y emoción por parte de sus seguidores, que celebraron junto a la pareja esta nueva etapa familiar.