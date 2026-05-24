Jorge Rial liquidó a Luis Ventura y la ligó Wanda Nara

Aunque ya pasaron varios días desde la ceremonia de los Martín Fierro, la premiación que recibió Wanda Nara como mejor conductora continúa generando repercusiones y opiniones cruzadas. Esta vez, quien se sumó a la polémica fue Jorge Rial, con una fuerte e irónica crítica que rápidamente se volvió viral.

El conductor de Argenzuela utilizó sus redes sociales para opinar sobre el tema y apuntó directamente contra APTRA y Luis Ventura. “Llego tarde, pero el Martín Fierro a Wanda Nara es totalmente merecido. Coincide con la ética y estética de esa agrupación de bochas llamada APTRA”, escribió Rial con tono sarcástico.

La publicación no tardó en generar repercusión entre los usuarios, que comenzaron a debatir tanto sobre el premio como sobre las declaraciones del periodista. Algunos respaldaron su mirada crítica sobre la premiación, mientras que otros defendieron el desempeño de Wanda como conductora.

Entre las respuestas más comentadas aparecieron mensajes de todo tipo. “Más allá de la frivolidad del personaje, me gustó cómo condujo MasterChef”, opinó una usuaria, mientras que otro le respondió a Rial: “Hablar de ética y aprovechar para pegarle a Ventura tampoco da”.

La consagración de Wanda Nara en los Martín Fierro sigue siendo uno de los temas más discutidos del espectáculo argentino y, lejos de apagarse, la polémica suma nuevos capítulos con cada figura que decide opinar públicamente.