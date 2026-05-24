Cuánta proteína necesita realmente el cuerpo

La proteína vive un boom global y cada vez más productos prometen beneficios extra por estar “enriquecidos” con este nutriente. Sin embargo, especialistas advierten que el entusiasmo alrededor de la proteína muchas veces está sobredimensionado y que no todas las personas necesitan consumir grandes cantidades para mantenerse saludables.

El profesor Donald Layman, investigador de la Universidad de Illinois, explicó que muchos alimentos utilizan la palabra “proteína” como estrategia de marketing, aunque eso no necesariamente los convierta en opciones más saludables. “Poner la palabra proteína en el frente de un producto no significa automáticamente que sea bueno para la salud”, señaló.

Según el especialista, la mayoría de las personas con una alimentación equilibrada no presenta deficiencias proteicas, aunque sí remarcó que hay grupos que deben prestar mayor atención, como adultos mayores, vegetarianos, veganos o personas con poco apetito.

¿Cuánta proteína necesita realmente una persona?

De acuerdo con las recomendaciones nutricionales actuales, el consumo ideal ronda entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. El mínimo necesario para evitar deficiencias es de 0,8 gramos por kilo, aunque esa cifra no siempre alcanza para mantener una función muscular óptima.

Layman aclaró que muchas personas confunden el mínimo indispensable con el nivel recomendado para una buena salud metabólica y muscular. Además, explicó que superar ampliamente los 1,6 gramos por kilo no aporta beneficios extra comprobados en la mayoría de los casos.

Para tener una referencia concreta, una pechuga de pollo de 100 gramos aporta alrededor de 32 gramos de proteína, mientras que un huevo contiene cerca de 6 gramos.

La importancia del origen de la proteína

El estudio también remarcó que no todas las proteínas tienen la misma calidad nutricional ni el mismo nivel de absorción. Las fuentes animales —como carne, pescado, huevos y lácteos— presentan una absorción cercana al 100%, mientras que las proteínas vegetales suelen aprovecharse entre un 60% y un 75%.

Por eso, quienes siguen dietas vegetarianas o veganas deben planificar cuidadosamente su alimentación para cubrir correctamente sus necesidades nutricionales.

“La calidad de la proteína vegetal suele ser menor en comparación con la animal”, explicó Layman, quien destacó que para igualar la proteína de una pechuga de pollo se necesitan varias porciones de legumbres o frutos secos.

Una medición simple para detectar riesgos metabólicos

Además del debate sobre el consumo de proteína, especialistas destacaron recientemente una herramienta sencilla que puede ayudar a detectar riesgos de salud vinculados a la obesidad y la diabetes tipo 2.

Un estudio realizado por la Clínica Universidad de Navarra analizó mediante ecografía el espesor de la grasa abdominal ubicada por encima del ombligo. Los investigadores detectaron que las personas con más de 1,8 centímetros de grasa subcutánea presentaban mayores niveles de insulina, triglicéridos y presión arterial, además de un riesgo más elevado de desarrollar diabetes.

Los expertos explicaron que el problema no es solamente el peso corporal, sino dónde se acumula la grasa, ya que la grasa abdominal se relaciona directamente con alteraciones metabólicas.

Adultos mayores y suplementación

Los investigadores señalaron que los adultos mayores constituyen uno de los grupos más vulnerables al déficit proteico, debido a la pérdida natural del apetito y a una menor capacidad del cuerpo para utilizar proteínas de forma eficiente.

En esos casos, los especialistas consideran que los suplementos o batidos proteicos pueden resultar útiles para completar los requerimientos diarios, especialmente cuando la alimentación habitual no alcanza.

“La pérdida de masa muscular aumenta el riesgo de fracturas y problemas de movilidad en personas mayores”, advirtió Layman.

Pese al auge de los productos enriquecidos, los expertos coincidieron en que la clave continúa siendo mantener una alimentación equilibrada, adaptada a las necesidades individuales y acompañada de actividad física regular.