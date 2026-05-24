El Gobierno apuesta a capitalizar una eventual visita de León XIV a la Argentina

El Gobierno cree que la visita de León XIV será totalmente favorable para Javier Milei

En la Casa Rosada consideran que la imagen del Presidente junto al Papa tendrá fuerte impacto político

Funcionarios libertarios descartan críticas públicas del Pontífice durante su paso por Argentina

El oficialismo comenzó a tender puentes con la Iglesia y busca mejorar la relación con la Conferencia Episcopal

El peronismo sostiene que León XIV mantendrá distancia ideológica respecto de Milei y Donald Trump

La posible visita papal ya abrió una disputa política anticipada entre el oficialismo y la oposición

En la Casa Rosada reina el entusiasmo ante la posibilidad, cada vez más firme, de que el papa León XIV visite la Argentina antes de fin de año. La expectativa es tan alta que algunos funcionarios ya comenzaron a dar por hecho el viaje incluso antes de una confirmación oficial del Vaticano. Para el Gobierno, la llegada del nuevo Pontífice no sólo tendría un enorme impacto institucional y simbólico, sino que además podría transformarse en una postal política de fuerte valor para Javier Milei en la antesala de un año decisivo.

La ansiedad oficial quedó expuesta cuando el canciller Pablo Quirno celebró públicamente en redes sociales la eventual visita papal. En Balcarce 50 aseguran que existen señales concretas de que el viaje se realizará y consideran que el escenario será completamente favorable para el oficialismo. Cerca del Presidente creen que la imagen de Milei junto al líder de la Iglesia Católica puede consolidar una percepción de legitimidad internacional y fortalecer el vínculo con sectores moderados de la sociedad.

Dentro del Gobierno descartan cualquier posibilidad de tensión pública durante el eventual paso de León XIV por el país. Incluso funcionarios con diálogo permanente con la Iglesia sostienen que el nuevo Papa evitará pronunciamientos que puedan interpretarse como críticas directas a la administración libertaria. Esa convicción se mantiene a pesar de los antecedentes conflictivos entre Milei y el fallecido Francisco, a quien el actual mandatario llegó a cuestionar duramente antes de convertirse en Presidente.

Para el oficialismo, el perfil del nuevo Pontífice aparece como una oportunidad política antes que como una amenaza. Nacido en Chicago y con una extensa formación pastoral en Perú, León XIV inició su papado con un discurso enfocado en la conciliación y la construcción de puentes entre sectores enfrentados. En el entorno presidencial consideran que esa postura moderada contribuirá a evitar confrontaciones y facilitará una convivencia institucional ordenada durante la visita.

Consciente de la importancia estratégica del vínculo con la Iglesia, el Gobierno comenzó además a desplegar gestos concretos de acercamiento. En los últimos días, el canciller Quirno y la ministra Sandra Pettovello recibieron en el Palacio San Martín al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en un encuentro destinado a mejorar el diálogo antes del tradicional Tedeum del 25 de Mayo. La relación entre la Conferencia Episcopal Argentina y la gestión libertaria atravesó varios momentos de tensión desde diciembre de 2023, por lo que una visita papal podría funcionar como instancia de distensión.

En La Libertad Avanza creen que la eventual llegada de León XIV obligará a ambas partes a mantener una convivencia prudente y colaborativa. Según la mirada oficial, ni la Iglesia ni el Gobierno tendrían interés en alimentar conflictos en medio de una visita de semejante trascendencia internacional.

Sin embargo, el escenario es interpretado de manera muy distinta dentro del peronismo. Dirigentes opositores consideran improbable que el Papa adopte una postura alineada con Milei y sostienen que inevitablemente marcará diferencias frente a las posiciones políticas vinculadas al presidente estadounidense Donald Trump y a las nuevas derechas globales. Para ese sector, León XIV mantiene una continuidad conceptual con Francisco en materia social y buscará preservar una agenda centrada en la desigualdad, la pobreza y la defensa de los sectores vulnerables.

Las tensiones entre oficialismo y oposición ya comenzaron incluso desde la propia elección papal. Mientras Milei y dirigentes libertarios celebraron la designación del nuevo Pontífice con mensajes cargados de simbología política, referentes kirchneristas cuestionaron los intentos de asociar el nombre “León” con una supuesta afinidad ideológica hacia el Gobierno.

Aun así, en el oficialismo minimizan cualquier posible gesto opositor durante la visita. Cerca del Presidente aseguran que los indicadores sociales y la baja de la pobreza constituyen argumentos sólidos para defender la gestión frente a eventuales cuestionamientos. También creen que cualquier intento del kirchnerismo de apropiarse políticamente de la figura papal encontrará límites concretos.

En el propio peronismo reconocen que ningún dirigente opositor posee hoy la centralidad suficiente para capitalizar plenamente un acontecimiento de semejante magnitud. Por eso, mientras el Vaticano mantiene silencio y evita confirmar fechas, tanto el Gobierno como la oposición ya comenzaron a disputar el significado político de una visita que promete convertirse en uno de los hechos más relevantes del año.