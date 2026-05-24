La economía mostró un fuerte rebote en marzo, aunque persisten dudas sobre la solidez de la recuperación

La actividad económica creció 3,5% en marzo y mostró una mejora interanual de 5,5%

El agro, la energía y las finanzas fueron los sectores que más impulsaron el rebote

Economistas privados advierten que persiste una recuperación desigual entre distintos rubros

El Gobierno espera una aceleración del crecimiento entre mayo y junio

Luis Caputo apuesta a las reformas laborales y fiscales para consolidar la recuperación

Persisten dudas sobre la reglamentación de medidas económicas clave impulsadas por el oficialismo

La actividad económica registró en marzo una recuperación superior a la esperada y el Gobierno celebró el dato como una señal de consolidación del proceso de crecimiento. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la economía avanzó 3,5% respecto de febrero y acumuló una mejora interanual de 5,5%, impulsada principalmente por el agro, la energía y algunos sectores vinculados al comercio exterior.

El repunte llegó después de dos meses consecutivos de retroceso y fue interpretado por el oficialismo como una muestra de que la economía retomó dinamismo tras el ajuste inicial aplicado por la administración de Javier Milei. Sin embargo, entre los economistas privados persisten interrogantes sobre la capacidad de sostener ese crecimiento en los próximos meses y sobre las diferencias que siguen existiendo entre distintos sectores productivos.

Uno de los datos que más destacó el Gobierno fue que 14 de los 15 sectores relevados por el Indec mostraron subas durante marzo. La amplitud de la mejora marcó una diferencia respecto de meses anteriores, cuando la recuperación se concentraba únicamente en áreas muy específicas, como las finanzas o las actividades ligadas al comercio internacional.

Para varios analistas, el desempeño del agro tuvo un rol central en la mejora de marzo. La cosecha gruesa comenzó a impactar con mayor fuerza sobre los niveles de producción, especialmente por el incremento en el volumen de maíz, mientras que el sector energético mantuvo un comportamiento positivo asociado al crecimiento de Vaca Muerta y la expansión de las exportaciones.

No obstante, distintos economistas advirtieron que la mejora todavía no alcanza de manera homogénea a toda la economía. Sebastián Menescaldi, de Eco Go, consideró que el dato fue positivo, aunque sostuvo que continúa observándose una dinámica dual entre sectores que avanzan con fuerza y otros que permanecen prácticamente estancados. Según explicó, algunas actividades todavía muestran niveles muy similares a los registrados durante el pico alcanzado a comienzos de 2025.

La directora de C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, coincidió en que marzo mostró una recuperación significativa y superior a las previsiones privadas. La economista señaló que incluso el crecimiento terminó compensando con amplitud la caída registrada durante febrero, cuando la actividad había retrocedido 2,7% en términos desestacionalizados.

De acuerdo con su análisis, la economía logró ubicarse nuevamente por encima de los niveles observados en diciembre y enero, aunque remarcó que la tendencia debe evaluarse dentro de un contexto más amplio. Castiglioni recordó que el año pasado la economía había alcanzado niveles muy elevados durante el primer trimestre, antes de ingresar en un período de desaceleración y estancamiento.

En ese contexto, las estimaciones privadas indican que la actividad podría continuar creciendo durante el segundo trimestre, aunque a un ritmo moderado. El agro volvería a ser uno de los motores centrales de la recuperación, acompañado por sectores vinculados al transporte y la minería.

El economista Claudio Caprarulo, de Analytica, proyectó que el segundo trimestre podría mostrar un desempeño superior al primero gracias al impacto de la producción agrícola y minera. Sin embargo, también persisten dudas sobre el comportamiento del consumo y sobre la capacidad de sectores ligados al mercado interno para sostener un crecimiento más acelerado.

Pese a las advertencias, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene una mirada optimista sobre el escenario económico de los próximos meses. El funcionario considera que entre mayo y junio comenzará una etapa de recuperación más marcada impulsada por una combinación de reformas estructurales y mayor estabilidad macroeconómica.

Entre los pilares sobre los que el Gobierno sostiene sus expectativas aparecen la concesión de rutas nacionales, la denominada Ley de Presunción de Inocencia Fiscal y la implementación de la Ley de Modernización Laboral. Según Caputo, esas iniciativas generarán mejores condiciones para la inversión privada y favorecerán una expansión gradual de la actividad durante los próximos 18 meses.

Sin embargo, algunas de esas herramientas todavía generan dudas entre especialistas y actores del sector privado. En los últimos días, contadores y empresarios transmitieron inquietudes al Ministerio de Economía sobre aspectos jurídicos vinculados a la Ley de Inocencia Fiscal y sobre la demora en la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral previsto en la reforma laboral.

Mientras tanto, el Gobierno busca consolidar la idea de que la recuperación ya está en marcha. Los próximos meses serán clave para determinar si el rebote de marzo logra transformarse en una tendencia sostenida o si la economía continúa avanzando de manera desigual entre sectores ganadores y rezagados.