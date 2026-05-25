La interna libertaria ya no se oculta ni en los actos patrios

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay algo profundamente revelador cuando un gobierno transforma una ceremonia patria en un campo de batalla doméstico. No porque el conflicto político sea novedoso —la política argentina lleva décadas alimentándose de internas, traiciones y operaciones— sino porque, en este caso, la disputa ya ni siquiera intenta disimularse detrás de las formas institucionales. La exclusión de Victoria Villarruel del tedeum del 25 de Mayo no es apenas un episodio menor de protocolo: es la confirmación de que el oficialismo ha ingresado en una fase donde el poder se ejerce también a través de humillaciones cuidadosamente diseñadas.

La escena es casi cinematográfica. Un gobierno libertario que llegó prometiendo terminar con “la casta”, pero que hoy utiliza los mecanismos más clásicos del poder cortesano: invitaciones selectivas, silencios calculados, filtraciones interesadas y operaciones de ceremonial. Lo que alguna vez fue presentado como una revolución antisistema empieza a parecerse demasiado a las viejas internas palaciegas de la política argentina.

El dato más significativo no es solamente que la vicepresidenta sostenga que no fue invitada al tedeum. Lo verdaderamente importante es que nadie dentro del oficialismo parece preocupado por desmentir con contundencia semejante anomalía institucional. Por el contrario, desde distintos sectores del Gobierno surgieron explicaciones ambiguas, excusas burocráticas y versiones contradictorias que terminaron exponiendo aún más la fractura.

La Presidencia dejó trascender que la Iglesia también podía invitarla. El Arzobispado respondió inmediatamente que la organización protocolar depende exclusivamente de la Casa Rosada. Y en medio de esa escena quedó retratada una administración que parece más enfocada en administrar agravios internos que en construir autoridad política.

El problema para Javier Milei no es solamente la pelea con su vicepresidenta. El problema es lo que esa pelea simboliza. Porque toda coalición de poder necesita administrar tensiones. Eso ocurre en cualquier democracia. Lo que diferencia a los gobiernos sólidos de los gobiernos frágiles es la capacidad de procesar esas diferencias sin convertirlas en espectáculos públicos permanentes.

En América Latina abundan los ejemplos de presidentes que terminaron erosionados no por la oposición, sino por sus propias guerras internas. Alberto Fernández y Cristina Kirchner convirtieron la experiencia del Frente de Todos en un laboratorio permanente de desgaste mutuo. Jair Bolsonaro tuvo enfrentamientos constantes con sectores militares que inicialmente lo habían acompañado. Pedro Castillo terminó aislado incluso de quienes lo llevaron al poder. Cuando las internas ocupan más energía que la gestión, el deterioro institucional se vuelve inevitable.

La relación entre Milei y Villarruel parece haber entrado precisamente en esa lógica. Ya no se trata de diferencias tácticas o desacuerdos de agenda. Lo que se percibe es una ruptura emocional y política prácticamente irreversible. Y cuando eso ocurre dentro de la cúpula del poder, cada gesto adquiere una dimensión desproporcionada.

Por eso el tedeum importa. No por el rito religioso en sí mismo, sino porque funciona como una poderosa fotografía política. En los sistemas presidenciales modernos, las imágenes suelen tener más peso que los discursos. El abrazo entre presidente y vice durante el primer 25 de Mayo libertario buscaba transmitir cohesión. La ausencia de Villarruel este año transmite exactamente lo contrario: desconfianza, aislamiento y fragmentación.

El oficialismo parece subestimar el efecto acumulativo de estas escenas. Cree que mientras la economía muestre señales de estabilización, las disputas internas serán percibidas como irrelevantes. Puede ser cierto en el corto plazo. Pero la historia política demuestra otra cosa: las fracturas de liderazgo rara vez permanecen encapsuladas. Tarde o temprano terminan afectando la capacidad de gobernar.

Además, el conflicto revela otro fenómeno interesante. El gobierno de Milei construyó buena parte de su identidad sobre la idea de autenticidad brutal: decir lo que otros callan, romper códigos, desafiar protocolos. Sin embargo, cuanto más se consolida en el poder, más recurre a las herramientas tradicionales de disciplinamiento político. El outsider antisistema empieza a comportarse como aquello que prometía combatir.

Victoria Villarruel, por su parte, tampoco juega un rol inocente en esta dinámica. La vicepresidenta entendió hace tiempo que su supervivencia política depende de construir una identidad diferenciada del Presidente. Cada ausencia, cada gesto autónomo y cada declaración pública parecen apuntar en esa dirección. Su decisión de apartarse del homenaje central al papa Francisco meses atrás fue una señal clarísima de esa estrategia. No quiso aparecer mezclada con el resto del oficialismo y eligió enviar un mensaje político propio.

El problema es que ambos parecen atrapados en un juego de suma cero. Cada movimiento destinado a debilitar al otro termina debilitando al Gobierno entero. Y eso ocurre en un contexto particularmente delicado para la Argentina, donde la fragilidad institucional sigue siendo uno de los principales obstáculos para generar previsibilidad económica y confianza internacional.

Hay además un componente simbólico imposible de ignorar. El 25 de Mayo representa, al menos en teoría, una fecha asociada a la construcción de unidad nacional. Que el centro de la discusión pública termine siendo si la vicepresidenta recibió o no una invitación oficial refleja hasta qué punto la política argentina ha quedado atrapada en una lógica de confrontación permanente.

Tal vez el dato más preocupante sea la naturalidad con la que todo esto ocurre. Hace algunos años, la posibilidad de excluir protocolarmente a una vicepresidenta de un acto patrio hubiera generado un terremoto político. Hoy apenas parece un capítulo más dentro de una dinámica de conflicto constante que muchos ya consideran normal.

Y ese quizás sea el verdadero riesgo para la Argentina contemporánea: acostumbrarse demasiado rápido a que las instituciones funcionen como escenarios secundarios de disputas personales.