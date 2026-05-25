El ajuste fiscal alcanza a los exportadores y crece la preocupación por la caída de los reintegros

Las empresas exportadoras denuncian fuertes demoras en reintegros y devoluciones de IVA

El Gobierno reconoce restricciones fiscales para sostener esos pagos

Las devoluciones impositivas cayeron hasta 50% en términos reales durante el primer cuatrimestre

Exportadores advierten una contradicción entre el discurso oficial y la política fiscal aplicada

La balanza comercial alcanzó un nuevo récord impulsada por el agro, la energía y la minería

El desafío oficial será sostener el superávit sin afectar la competitividad exportadora

Mientras el Gobierno insiste en que las exportaciones serán uno de los motores centrales de la recuperación económica, crece el malestar entre las empresas del sector por los recortes en los reintegros y devoluciones impositivas. La tensión quedó expuesta en las últimas semanas, luego de que distintas cámaras empresariales comenzaran a advertir sobre demoras y reducciones en pagos que consideran fundamentales para sostener la competitividad argentina en el exterior.

La situación se agravó especialmente desde comienzos de este año. Exportadores de diferentes sectores aseguran que las devoluciones vinculadas al IVA y los reintegros a las ventas externas vienen cayendo de manera sostenida, al punto de que durante febrero prácticamente no recibieron pagos. En privado, funcionarios del equipo económico reconocen que las restricciones fiscales condicionan la capacidad del Estado para cumplir con esos mecanismos de compensación tributaria.

El tema genera incomodidad porque aparece como una contradicción dentro de la estrategia oficial. El Gobierno busca consolidar un modelo económico apoyado en el crecimiento de las exportaciones, el ingreso de dólares y la apertura de mercados, pero al mismo tiempo aplica una fuerte disciplina fiscal sobre instrumentos que justamente fueron diseñados para evitar que los impuestos encarezcan los productos argentinos frente a sus competidores internacionales.

En el caso de las devoluciones de IVA, las empresas explican que durante todo el proceso productivo pagan el tributo sobre insumos y servicios, pero luego no pueden trasladarlo a compradores extranjeros porque las exportaciones están exentas. Por eso, el Estado devuelve esos créditos fiscales acumulados para evitar una pérdida de competitividad.

Algo similar ocurre con los reintegros a la exportación, aunque allí el esquema depende de la complejidad de cada cadena productiva. Cuanto mayor es la cantidad de etapas involucradas en la fabricación de un bien, mayor es también la carga tributaria indirecta acumulada. Sectores industriales como el textil suelen tener múltiples instancias de producción y comercialización, mientras que actividades más concentradas, como algunos complejos agroindustriales, tienen estructuras más simples.

Según estimaciones privadas, durante el primer cuatrimestre las devoluciones de reintegros cayeron cerca de 25% en términos reales, mientras que las vinculadas al IVA retrocedieron alrededor de 50%. El impacto se vuelve todavía más significativo al considerar el contexto inflacionario, ya que los montos nominales pagados por el Estado se mantuvieron prácticamente congelados frente a una inflación interanual superior al 30%.

En la Cámara de Exportadores de la República Argentina comenzaron a seguir el tema con creciente preocupación. Aunque públicamente mantienen prudencia y diálogo con el Ejecutivo, reconocen que existe inquietud en numerosos sectores productivos. Las respuestas oficiales, aseguran, suelen ser similares: el Gobierno admite el problema, promete normalizar gradualmente la situación y argumenta que las restricciones presupuestarias impiden acelerar los pagos.

Pese a estas tensiones, las exportaciones argentinas atraviesan uno de sus mejores momentos en términos de volumen y generación de divisas. La balanza comercial volvió a mostrar resultados positivos durante abril, alcanzando un superávit récord impulsado principalmente por el agro, la energía y la minería.

Las ventas externas crecieron con fuerza gracias al aumento de las cantidades exportadas y también a una mejora parcial en los precios internacionales. Al mismo tiempo, las importaciones se mantuvieron relativamente contenidas, permitiendo que el saldo comercial continúe en terreno positivo por vigésimo noveno mes consecutivo.

Ese escenario alimenta el optimismo oficial. Algunos analistas ya proyectan que las exportaciones argentinas podrían acercarse este año a la barrera histórica de los 100.000 millones de dólares, impulsadas por la recuperación de la cosecha agrícola, la expansión de Vaca Muerta y el crecimiento de la actividad minera.

Sin embargo, detrás de esos números récord empiezan a emerger tensiones menos visibles. Muchos empresarios sostienen que el superávit comercial por sí solo no alcanza si las compañías exportadoras deben financiar durante meses impuestos que el propio Estado reconoce como recuperables. En sectores de márgenes ajustados, esa demora puede afectar capital de trabajo, inversiones y capacidad de expansión.

El desafío para el Gobierno será encontrar un equilibrio entre la obsesión por el déficit cero y la necesidad de sostener incentivos para uno de los pocos sectores que hoy generan dólares genuinos para la economía argentina. La discusión no es menor: buena parte del plan económico oficial depende precisamente de que las exportaciones continúen creciendo.

Por ahora, en el sector privado prevalece una mezcla de expectativa y cautela. Las empresas reconocen la mejora macroeconómica y el ordenamiento fiscal, pero advierten que la competitividad externa no depende únicamente del tipo de cambio o de la estabilidad. También requiere reglas previsibles y mecanismos ágiles que permitan evitar que la carga tributaria termine convirtiéndose en un costo adicional para exportar.