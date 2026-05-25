Berni profundizó la interna peronista y cuestionó el liderazgo político de Kicillof

Sergio Berni cuestionó duramente a Axel Kicillof y a su entorno político

El senador bonaerense puso en duda una eventual candidatura presidencial del gobernador

Berni acusó a sectores cercanos a Alberto Fernández de no representar al peronismo tradicional

El ex ministro de Seguridad criticó la postura de Kicillof frente a la situación judicial de Cristina Kirchner

Dentro del peronismo crecen las tensiones por el liderazgo opositor hacia 2027

Las declaraciones reflejaron las divisiones internas entre sectores moderados y dirigentes más confrontativos

La interna del peronismo bonaerense volvió a quedar expuesta tras las duras declaraciones del senador provincial Sergio Berni contra el gobernador Axel Kicillof y su círculo político más cercano. El exministro de Seguridad lanzó críticas directas al mandatario provincial, puso en duda su proyección presidencial hacia 2027 y cuestionó con severidad la postura adoptada frente a la situación judicial de Cristina Kirchner.

Las palabras de Berni volvieron a reflejar el clima de tensión que atraviesa al peronismo desde hace meses, en medio de las discusiones sobre el futuro liderazgo del espacio y el reordenamiento interno luego de la condena judicial contra la ex vicepresidenta. El legislador bonaerense apuntó especialmente contra los sectores que rodean a Kicillof y sostuvo que existe una diferencia cada vez más marcada entre el núcleo tradicional del peronismo y algunos dirigentes identificados con corrientes progresistas.

Según Berni, el problema no pasa exclusivamente por la figura de Cristina Kirchner ni por su situación judicial, sino por la influencia política de quienes asesoran actualmente al gobernador bonaerense. En ese sentido, cuestionó a dirigentes vinculados al ex presidente Alberto Fernández y aseguró que varios de ellos no representan al peronismo histórico ni comparten plenamente su identidad política.

Las declaraciones también dejaron al descubierto las tensiones alrededor del armado político de Kicillof de cara al futuro. Berni consideró que el mandatario provincial deberá definir qué perfil quiere construir si decide avanzar hacia una eventual candidatura presidencial en 2027. Para el senador, esa definición implicará optar entre un espacio más cercano al progresismo de izquierda o una representación más amplia del peronismo tradicional.

En ese contexto, el ex funcionario también hizo referencia a las fracturas internas dentro del kirchnerismo y afirmó que sectores históricamente alineados con La Cámpora comenzaron a mostrar diferencias políticas cada vez más visibles. Incluso mencionó a dirigentes cercanos al gobernador como parte de esas disputas y cuestionó algunas decisiones electorales adoptadas en la provincia de Buenos Aires durante el último año.

Sin embargo, las críticas más fuertes estuvieron dirigidas hacia la actitud de Kicillof frente a la situación judicial de Cristina Kirchner. Berni sostuvo que dentro del peronismo existen dirigentes que consideran injusta la condena contra la ex presidenta, pero que evitan involucrarse activamente en su defensa por especulación política o conveniencia electoral.

El senador fue particularmente duro al cuestionar lo que definió como una falta de compromiso político y emocional del gobernador bonaerense. Según planteó, si un dirigente considera que hubo una injusticia judicial contra Cristina Kirchner, debería asumir una postura mucho más contundente y visible. En esa línea, acusó a Kicillof de mantener una actitud excesivamente moderada y distante frente al tema.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas dentro del peronismo. En distintos sectores interpretaron los dichos de Berni como un nuevo capítulo de la disputa interna por el liderazgo opositor en la provincia de Buenos Aires y también como una señal de presión hacia Kicillof para que adopte posiciones más definidas respecto al futuro del kirchnerismo.

La situación resulta especialmente sensible porque el gobernador bonaerense aparece desde hace tiempo como uno de los dirigentes con mayor proyección dentro del espacio opositor. Su figura comenzó a ganar centralidad a partir del deterioro político del gobierno de Alberto Fernández y se fortaleció luego de la derrota electoral del peronismo a nivel nacional. Sin embargo, el crecimiento de su perfil también abrió resistencias dentro de sectores históricos del kirchnerismo y del PJ tradicional.

En paralelo, la discusión sobre el rol de Cristina Kirchner continúa funcionando como uno de los principales factores de tensión interna. Mientras algunos dirigentes consideran necesario reorganizar el espacio político pensando en una nueva etapa, otros sostienen que el peronismo debe mantener una defensa mucho más activa de la ex mandataria y evitar cualquier señal de distanciamiento.

Las críticas de Berni sintetizan parte de ese conflicto. El ex ministro de Seguridad volvió a ubicarse dentro de los sectores que reclaman mayor confrontación política y una postura más firme en respaldo a Cristina Kirchner. Al mismo tiempo, sus declaraciones evidencian las dificultades que enfrenta Kicillof para consolidar un liderazgo capaz de contener a todos los sectores internos.

Con el calendario electoral todavía lejano, el peronismo ya comenzó a transitar una etapa de redefiniciones profundas. Y en ese escenario, cada declaración pública, cada gesto político y cada cuestionamiento interno empiezan a tener peso en la disputa por el futuro liderazgo opositor.