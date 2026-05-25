Caputo descartó volver a los mercados internacionales de crédito pese a las advertencias del FMI

El EMAE mostró una suba de 5,5% interanual y un crecimiento mensual de 3,5% en marzo

El Gobierno sostiene que la economía ingresará en una etapa de fuerte recuperación

El FMI advirtió sobre riesgos vinculados al bajo nivel de reservas y los vencimientos de deuda

Luis Caputo descartó volver al mercado internacional de crédito por las altas tasas

Consultoras privadas detectaron señales de desaceleración económica durante abril

Economistas advierten que la recuperación sigue concentrada en pocos sectores exportadores

El Gobierno celebró con entusiasmo los últimos datos de actividad económica difundidos por el INDEC y volvió a insistir con la idea de que la Argentina ingresará en una etapa de fuerte crecimiento durante los próximos meses. La mejora del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que mostró una suba de 5,5% interanual en marzo y un avance de 3,5% respecto de febrero, fue interpretada por el oficialismo como una señal de consolidación del rumbo económico impulsado por Javier Milei.

La recuperación permitió al equipo económico reforzar el discurso optimista que viene sosteniendo desde principios de año. En la Casa Rosada aseguran que el país se encuentra ante el inicio de “los mejores 18 meses” en materia económica, apoyados principalmente en el crecimiento del agro, la minería y el sector energético.

Sin embargo, detrás de los números positivos empiezan a acumularse señales de alerta que generan preocupación entre economistas privados y organismos internacionales. Uno de los principales focos de atención es el elevado volumen de deuda que enfrenta la Argentina durante este año, con vencimientos cercanos a los 20.000 millones de dólares.

El Fondo Monetario Internacional incluyó esa preocupación en su último informe sobre la economía argentina. Aunque el organismo respaldó en líneas generales el programa de ajuste y estabilización impulsado por el Gobierno, advirtió sobre la fragilidad que implica el bajo nivel de reservas líquidas y la capacidad de afrontar compromisos financieros de corto plazo en un contexto político todavía incierto.

El informe también insistió en la necesidad de que la Argentina recupere acceso pleno a los mercados internacionales de crédito. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó por ahora esa posibilidad y sostuvo que el Gobierno logra refinanciamiento a tasas más convenientes que las que actualmente exigirían los mercados externos.

Mientras tanto, el oficialismo apuesta a que los sectores más dinámicos de la economía continúen traccionando el crecimiento general. La expectativa oficial se apoya en el buen desempeño del agro tras la recuperación de la cosecha, el avance de Vaca Muerta y el crecimiento de la minería, actividades que además generan ingreso de divisas en un contexto de necesidad permanente de dólares.

A esa estrategia se suma la intención de avanzar con concesiones de rutas nacionales y proyectos de infraestructura financiados por el sector privado, en reemplazo del esquema tradicional de obra pública que el Gobierno prácticamente paralizó desde el inicio de la gestión.

No obstante, el optimismo oficial convive con advertencias cada vez más fuertes desde el sector privado y la city financiera. Distintas consultoras comenzaron a detectar señales de desaceleración durante abril y advierten que la recuperación económica podría perder impulso mucho antes de consolidarse.

Varios indicadores preliminares muestran un deterioro en sectores sensibles de la economía real. La construcción, la industria metalúrgica, la producción automotriz y los despachos de cemento registraron caídas que encendieron nuevas dudas sobre la fortaleza del rebote observado en marzo.

Analistas económicos sostienen que la economía argentina continúa funcionando a “dos velocidades”. Mientras actividades ligadas al sector exportador muestran expansión, buena parte de la industria orientada al mercado interno y el consumo todavía enfrenta dificultades para recuperar niveles de actividad previos.

En ese contexto, algunas consultoras consideran que marzo podría haber representado más un rebote puntual que el inicio de una tendencia sólida y sostenida. Factores climáticos, como las lluvias que demoraron parte de la cosecha de soja, también impactaron sobre los números de abril y agregaron volatilidad a la evolución mensual de la actividad.

Las proyecciones privadas para el resto del año se mantienen moderadas. Varios economistas estiman que el crecimiento total de 2026 podría ubicarse por debajo del 3%, impulsado casi exclusivamente por sectores como petróleo, minería, agro e intermediación financiera.

Al mismo tiempo, persisten problemas estructurales vinculados al consumo y al mercado interno. El deterioro del poder adquisitivo, la retracción del crédito y el avance de productos importados sobre distintos segmentos del consumo aparecen como factores que limitan una recuperación más homogénea.

El principal desafío para el Gobierno será demostrar que el actual repunte puede sostenerse más allá de algunos sectores específicos y transformarse en una mejora generalizada de la economía. Por ahora, los datos positivos de marzo conviven con dudas crecientes sobre la capacidad del modelo para generar un crecimiento estable en medio de fuertes compromisos financieros y una demanda interna todavía debilitada.