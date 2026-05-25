Facundo Manes cuestionó a Milei y advirtió sobre una dirigencia desconectada de la crisis social

Facundo Manes cuestionó con dureza al Gobierno y a la dirigencia política

El neurocientífico aseguró que gran parte de los argentinos enfrenta graves dificultades económicas

Manes advirtió sobre la incertidumbre y la falta de horizonte para los jóvenes

El ex diputado acusó al oficialismo de priorizar internas y disputas de poder

También sostuvo que Javier Milei terminó reproduciendo prácticas de la “casta” que criticaba

Las declaraciones reflejaron preocupación por la desconexión entre la política y la crisis social

El ex diputado nacional y neurólogo Facundo Manes volvió a involucrarse en el debate político con fuertes críticas al presidente Javier Milei y a la dirigencia en general. Durante una entrevista radial, el neurocientífico trazó un duro diagnóstico sobre la situación social del país, cuestionó la falta de respuestas estructurales frente a la crisis económica y aseguró que gran parte de la política se encuentra desconectada de los problemas cotidianos de la sociedad.

Manes sostuvo que observa con “mucha tristeza” el presente argentino y describió un escenario marcado por el deterioro económico, la incertidumbre y el agotamiento social. Según planteó, millones de personas enfrentan dificultades crecientes para sostener su vida diaria y llegan con serios problemas económicos a mitad de mes.

En ese contexto, el ex legislador puso especial énfasis en la situación de los jóvenes y advirtió que existe una sensación generalizada de falta de horizonte. Para Manes, el país atraviesa no sólo una crisis económica, sino también una crisis de expectativas y de proyecto colectivo, agravada por la velocidad de los cambios tecnológicos y laborales.

Con una metáfora vinculada a su profesión, el neurólogo comparó la situación del país con la de un paciente que ingresa a una cirugía de emergencia mientras los médicos discuten cuestiones secundarias entre ellos. Según explicó, mientras gran parte de la sociedad atraviesa dificultades profundas, buena parte de la dirigencia política permanece atrapada en disputas de poder, internas y debates alejados de las necesidades reales de la población.

Las declaraciones también incluyeron críticas directas al Gobierno nacional. Manes cuestionó lo que definió como una creciente falta de sensibilidad frente a los problemas sociales y consideró que el oficialismo se encuentra demasiado concentrado en sus conflictos internos y en la distribución de espacios de poder.

En ese sentido, afirmó que las prácticas que hoy predominan dentro del Gobierno se parecen a las mismas lógicas que Javier Milei cuestionaba durante la campaña presidencial. Para el ex diputado, existe una contradicción entre el discurso antisistema que llevó al libertario a la Casa Rosada y el funcionamiento político actual de la administración nacional.

Manes recordó además su experiencia dentro de la política partidaria y sostuvo que terminó alejándose por diferencias con estructuras tradicionales de poder. A partir de allí, apuntó directamente contra Milei y aseguró que el Presidente logró interpretar correctamente durante la campaña el malestar social contra la dirigencia tradicional, aunque consideró que luego terminó reproduciendo parte de esas mismas dinámicas.

Según el neurólogo, Milei capitalizó electoralmente el rechazo ciudadano hacia la denominada “casta política”, pero una vez en el poder pasó a formar parte de ese mismo esquema que prometía combatir. En esa línea, sostuvo que el Presidente “defraudó” las expectativas de muchos sectores que esperaban una transformación más profunda de la política argentina.

Las declaraciones de Manes se producen en un contexto de creciente tensión política y social, donde distintos dirigentes comienzan a posicionarse frente a la evolución del Gobierno libertario y el escenario económico. Aunque alejado de cargos públicos, el neurocientífico mantiene presencia en el debate público y conserva vínculos con sectores del radicalismo y espacios moderados de la oposición.

Su figura sigue despertando interés dentro de algunos sectores políticos que buscan construir alternativas por fuera de la polarización tradicional entre el oficialismo y el kirchnerismo. Sin embargo, hasta el momento, Manes evitó confirmar cualquier intención electoral concreta de cara a los próximos años.

Mientras tanto, sus críticas reflejan una preocupación que empieza a repetirse en distintos ámbitos: la distancia creciente entre las discusiones políticas y las dificultades cotidianas que atraviesa buena parte de la sociedad. El deterioro del poder adquisitivo, la incertidumbre laboral y la falta de perspectivas de mediano plazo aparecen cada vez con más fuerza en el centro de las preocupaciones sociales.

En ese escenario, el ex diputado insistió en la necesidad de construir una dirigencia más enfocada en resolver problemas estructurales y menos concentrada en disputas internas o posicionamientos personales. Para Manes, la crisis argentina exige acuerdos de largo plazo y una mirada estratégica que hoy, según su visión, la política todavía no logra ofrecer.