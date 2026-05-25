El Gobierno apuesta a un 2027 sin turbulencias cambiarias y exhibe un Banco Central más ordenado

El Gobierno sostiene que el Banco Central llega más fortalecido al escenario electoral de 2027

La entidad redujo pasivos monetarios que históricamente generaban presión cambiaria

Durante el último año los argentinos compraron cerca de 45.000 millones de dólares

El oficialismo destaca que gran parte de esos dólares permaneció dentro del sistema financiero

Las reservas crecieron impulsadas por el agro, la energía y mayores ingresos de divisas

El mercado no anticipa una fuerte disparada del dólar para el período electoral de 2027

El debate sobre la política monetaria volvió a instalarse en el centro de la escena económica mientras el Gobierno intenta consolidar un escenario de mayor estabilidad de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En la Casa Rosada y en el Banco Central sostienen que, a diferencia de otros procesos electorales recientes, la economía llegará a ese año con menos desequilibrios monetarios, menor presión sobre el dólar y un sistema financiero más ordenado.

La principal carta que exhibe el oficialismo es la transformación del balance del Banco Central. Después de años marcados por la acumulación de instrumentos financieros de corto plazo, emisión monetaria y fuertes tensiones cambiarias, el Gobierno asegura haber logrado una limpieza significativa de los pasivos monetarios que históricamente alimentaban expectativas de devaluación y volatilidad financiera.

En el mercado destacan que el Banco Central ya no arrastra el peso de las antiguas Leliq, Pases pasivos, puts y otros mecanismos utilizados en años anteriores para absorber pesos del mercado. Según la visión oficial, ese cambio redujo considerablemente la fragilidad monetaria y permitió disminuir los riesgos de corridas cambiarias en contextos electorales.

A eso se suma otro dato que el Gobierno considera central: el nivel de circulación monetaria se mantiene relativamente estable en términos reales respecto de fines de 2023, pese a que durante el último año los argentinos compraron una cifra récord de dólares. Distintas estimaciones privadas calculan que personas físicas adquirieron cerca de 45.000 millones de dólares en apenas doce meses, un fenómeno inédito por magnitud dentro de la economía argentina.

Sin embargo, el oficialismo subraya una diferencia importante respecto de crisis anteriores: buena parte de esos dólares permaneció dentro del sistema financiero local y no se fugó al exterior. Además, el proceso convivió con un esquema de superávit fiscal sostenido, algo que el Gobierno utiliza como argumento para demostrar que la dolarización privada no estuvo financiada con emisión monetaria descontrolada.

Con el frente monetario más estabilizado, el Banco Central ahora apunta a fortalecer el activo de su balance. Aunque la entidad incrementó sus reservas durante la gestión de Javier Milei, todavía mantiene una importante cantidad de títulos públicos que el mercado sigue observando con atención.

Desde diciembre de 2023, el Banco Central acumuló compras por más de 30.000 millones de dólares, impulsadas principalmente por el ingreso de divisas del agro, la mejora de la balanza energética y mayores niveles de confianza financiera. Parte de esa recuperación también estuvo vinculada a la reducción de compromisos asociados al swap con China y al mantenimiento de líneas de financiamiento internacionales disponibles para eventuales contingencias.

En el Gobierno creen que esa combinación de reservas más robustas, superávit fiscal y menor emisión monetaria permitirá atravesar el ciclo electoral de 2027 sin sobresaltos significativos sobre el dólar. La apuesta oficial es que la escasez de pesos en circulación limite las posibilidades de una corrida cambiaria tradicional como las registradas en otros períodos electorales.

La estrategia también contempla nuevas fuentes de ingreso de divisas durante los próximos años. Entre ellas aparecen el financiamiento de organismos internacionales, eventuales emisiones de deuda a tasas más bajas y, especialmente, el impacto esperado del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Hasta el momento, el Gobierno recibió decenas de proyectos de inversión vinculados principalmente a minería, energía e infraestructura. En la Casa Rosada consideran que ese flujo de capitales podría transformarse en uno de los principales motores de ingreso de dólares hacia 2027.

Las proyecciones oficiales incluso estiman que las exportaciones argentinas podrían superar los 110.000 millones de dólares en los próximos años si se concretan obras estratégicas vinculadas al sector energético, como la expansión de la infraestructura para exportación de petróleo y gas.

Mientras tanto, el mercado financiero también empieza a reflejar parte de esa expectativa de mayor estabilidad. Algunos bonos ajustados por inflación y por tipo de cambio muestran diferencias relativamente reducidas en sus rendimientos, señal interpretada por operadores como una evidencia de que no se espera una fuerte aceleración del dólar incluso después de las elecciones presidenciales.

De todos modos, los analistas advierten que el escenario todavía dependerá de múltiples factores, entre ellos la capacidad del Gobierno para sostener el superávit fiscal, acumular reservas y mantener niveles de crecimiento que permitan fortalecer la confianza económica.

Por ahora, el oficialismo busca instalar la idea de que la Argentina empieza a dejar atrás uno de sus problemas históricos: la vulnerabilidad cambiaria crónica frente a cada proceso electoral.