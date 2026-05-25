Kreplak volvió a cuestionar el ajuste en salud y apuntó contra las políticas sanitarias de Milei

Nicolás Kreplak cuestionó las políticas sanitarias impulsadas por el gobierno de Javier Milei

El ministro bonaerense denunció recortes y retrocesos en materia de salud pública

Kreplak advirtió sobre una situación crítica del sistema sanitario antes del invierno

También sostuvo que más jubilados recurren a hospitales provinciales por falta de cobertura

La salida de Argentina de la OMS generó nuevas críticas de sectores opositores

El debate sanitario profundiza la confrontación entre la Nación y la provincia de Buenos Aires

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, volvió a cargar contra el gobierno de Javier Milei y profundizó sus críticas al rumbo sanitario de la administración nacional. En el marco de una efeméride vinculada a Juan Domingo Perón y al histórico sanitarista Ramón Carrillo, el funcionario de Axel Kicillof denunció un retroceso en las políticas públicas de salud y acusó al oficialismo de favorecer intereses económicos por encima de las necesidades sociales.

A través de sus redes sociales, Kreplak recordó la creación de la Secretaría de Salud Pública impulsada por Carrillo hace más de ocho décadas y utilizó esa referencia histórica para cuestionar las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional en materia sanitaria. Según expresó, la Argentina atraviesa actualmente un escenario de retroceso estatal que afecta especialmente al sistema público de salud.

El ministro sostuvo que las políticas impulsadas por la Casa Rosada priorizan beneficios para sectores concentrados mientras se reducen recursos destinados a áreas sensibles como la atención sanitaria. En ese contexto, defendió el rol del Estado en la garantía del acceso a la salud y advirtió sobre las consecuencias sociales de los recortes presupuestarios.

Las críticas de Kreplak no son nuevas. En las últimas semanas, el funcionario bonaerense ya había alertado sobre una situación crítica en hospitales y centros de atención, especialmente en la antesala del invierno, período donde históricamente aumenta la demanda sanitaria.

Durante recientes declaraciones radiales, el ministro aseguró que el sistema de salud enfrenta una fuerte presión producto de la reducción de programas nacionales y del deterioro de distintos mecanismos de cobertura. Según planteó, cada vez más jubilados terminan recurriendo a hospitales provinciales ante las dificultades para acceder a prestaciones en otros ámbitos del sistema sanitario.

Kreplak también vinculó el ajuste fiscal impulsado por el Gobierno con una menor capacidad de respuesta del Estado frente a la demanda social. En esa línea, cuestionó la utilización de recursos públicos y acusó a la administración libertaria de priorizar objetivos financieros por encima de políticas sanitarias y sociales.

La discusión sobre la salud pública se convirtió en uno de los ejes de confrontación más fuertes entre el gobierno bonaerense y la Casa Rosada. Mientras la administración de Axel Kicillof denuncia desfinanciamiento y deterioro de programas esenciales, el oficialismo nacional sostiene que busca ordenar las cuentas públicas y eliminar estructuras estatales consideradas ineficientes.

En paralelo, la decisión del Gobierno nacional de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) continúa generando rechazo dentro de distintos sectores políticos y sanitarios. En las últimas horas, el Partido Socialista cuestionó públicamente la medida y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para la cooperación científica y sanitaria internacional.

A través de un comunicado, el espacio político señaló que la salida de la OMS representa un retroceso en términos de integración y capacidad de respuesta frente a futuras emergencias sanitarias. Además, criticó que la discusión sobre salud pública quede atravesada por posiciones ideológicas en lugar de priorizar criterios técnicos y científicos.

El debate se da en un contexto internacional donde la cooperación entre países y organismos multilaterales sigue siendo considerada clave para enfrentar pandemias, enfermedades emergentes y desafíos epidemiológicos cada vez más complejos.

Desde el Gobierno nacional, en cambio, defienden la decisión argumentando razones de soberanía y cuestionamientos al funcionamiento de organismos internacionales. Esa postura forma parte de una línea política más amplia impulsada por Javier Milei, orientada a reducir la participación del Estado y revisar vínculos con distintas estructuras multilaterales.

Mientras tanto, la tensión política alrededor del sistema sanitario continúa escalando. La provincia de Buenos Aires insiste en que el ajuste nacional ya empieza a impactar directamente sobre hospitales y servicios esenciales, mientras el oficialismo mantiene su defensa del equilibrio fiscal como prioridad central de gestión.

En medio de ese escenario, el cruce entre Nación y Provincia sobre salud pública aparece cada vez más atravesado por una discusión ideológica profunda acerca del rol del Estado, el financiamiento de los servicios públicos y las prioridades económicas del país.