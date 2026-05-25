Boudou defendió a Cristina Kirchner y volvió a cargar contra el liberalismo económico

Amado Boudou defendió a Cristina Kirchner y afirmó que está “proscripta”

El ex vicepresidente reivindicó los gobiernos kirchneristas y cuestionó el modelo económico actual

Boudou sostuvo que el pasado debe analizarse para evitar repetir errores históricos

También habló de una “dictadura del capital” al referirse al rumbo económico argentino

El ex funcionario criticó a Milei, Cavallo, Macri y otros referentes del liberalismo económico

Las declaraciones profundizaron la confrontación política e ideológica entre oficialismo y kirchnerismo

El ex vicepresidente Amado Boudou reapareció con un duro discurso político en el que defendió a Cristina Kirchner, cuestionó al gobierno de Javier Milei y apuntó contra distintos referentes históricos del liberalismo económico argentino. Durante un editorial radial, el ex funcionario sostuvo que la ex presidenta se encuentra “proscripta” y vinculó el actual modelo económico con etapas anteriores de fuerte ajuste y concentración económica.

Boudou planteó que la Argentina atraviesa una discusión profunda sobre el sentido político y económico del país, y consideró que el presente no puede analizarse sin revisar experiencias anteriores. En ese contexto, defendió las referencias permanentes al pasado y aseguró que comprender la historia reciente resulta imprescindible para interpretar el escenario actual.

Para explicar su postura, utilizó una comparación vinculada al mundo automotor. Según señaló, los vehículos modernos incorporan múltiples espejos y sistemas de visión trasera porque mirar hacia atrás resulta indispensable para avanzar con seguridad. A partir de esa metáfora, sostuvo que una sociedad que desconoce su pasado corre riesgo de repetir errores ya vividos.

El ex vicepresidente reivindicó especialmente los años de gobierno de Cristina Kirchner y afirmó que durante ese período las instituciones “funcionaban para lo que tenían que funcionar”. Desde su visión, aquella etapa representó un modelo político orientado al desarrollo económico y a la inclusión social, en contraposición con las políticas económicas actuales.

En otro tramo de su intervención, Boudou habló de una “dictadura del capital” y trazó un fuerte cuestionamiento contra distintos dirigentes y ex funcionarios vinculados históricamente a políticas de ajuste económico. En esa enumeración incluyó tanto figuras de gobiernos militares como referentes del liberalismo económico y dirigentes contemporáneos.

Entre los nombres mencionados aparecieron Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, Carlos Menem, Domingo Cavallo, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, a quienes responsabilizó por distintos procesos de endeudamiento, apertura económica y concentración de riqueza.

Las críticas más duras estuvieron dirigidas hacia Cavallo, a quien Boudou describió como una figura recurrente en distintas etapas de la política económica argentina. El ex vicepresidente recordó su participación durante el menemismo, el gobierno de Fernando de la Rúa y también su cercanía conceptual con el actual oficialismo.

Para Boudou, existe una continuidad ideológica entre aquellos modelos económicos y el programa impulsado actualmente por Javier Milei. Según sostuvo, todos esos procesos comparten una lógica de utilización del Estado en beneficio de sectores concentrados mientras amplios sectores sociales quedan excluidos de los beneficios económicos.

El discurso del ex vicepresidente volvió a dejar en evidencia el clima de polarización política que atraviesa a la Argentina. En distintos sectores del kirchnerismo crece la idea de que la situación judicial de Cristina Kirchner debe interpretarse dentro de una disputa política más amplia y no solamente desde el plano estrictamente judicial.

Esa postura convive con una fuerte confrontación ideológica respecto al rumbo económico del país. Mientras el Gobierno defiende el ajuste fiscal, la apertura económica y la reducción del rol estatal como herramientas necesarias para estabilizar la economía, sectores vinculados al kirchnerismo denuncian un deterioro social creciente y una transferencia de recursos hacia grupos concentrados.

Las declaraciones de Boudou también reflejan el intento de algunos referentes del peronismo de reconstruir un relato político apoyado en la memoria histórica y en la comparación con otras etapas económicas del país. La reivindicación de los gobiernos kirchneristas y la crítica al liberalismo económico aparecen como ejes centrales dentro de ese discurso opositor.

Aunque alejado de cargos públicos, el ex vicepresidente mantiene presencia dentro del universo kirchnerista y continúa participando del debate político a través de intervenciones mediáticas y actividades partidarias. Su figura sigue generando fuertes controversias, especialmente por su situación judicial y por el peso simbólico que conserva dentro de ciertos sectores del peronismo.

En medio de una economía todavía atravesada por el ajuste, la inflación y la caída del consumo, el cruce entre oficialismo y oposición vuelve a mostrar dos miradas completamente opuestas sobre el pasado reciente y el futuro económico de la Argentina.