La obscena operación para tapar el desastre vial de Rafaela

En una ciudad donde los siniestros viales se multiplican prácticamente todos los días, donde las motos circulan sin control, donde nadie respeta una norma básica de tránsito y donde la ausencia de políticas serias de seguridad vial es cada vez más evidente, apareció en las últimas horas una “estadística milagrosa” que intenta instalar que los accidentes bajaron en Rafaela.

Y como ocurre demasiadas veces, detrás de estas operaciones aparecen algunos periodistas ensobrados dispuestos a publicar cualquier cosa con tal de seguir recibiendo pauta oficial de la Municipalidad.

La información difundida sostiene que durante abril de 2026 hubo una reducción del 25% en los siniestros viales respecto al mismo mes de 2025, basándose únicamente en los datos del SIES 107, es decir, solamente en aquellos accidentes donde intervino una ambulancia.

Ya desde ahí la maniobra estadística resulta grotesca.

Porque cualquier vecino que recorra la ciudad sabe perfectamente que los accidentes no disminuyeron. Muy por el contrario.

Los siniestros aumentan día tras día y la sensación de descontrol vial es absoluta.

Motos cruzando semáforos en rojo, vehículos sin patente, menores manejando, escapes libres, picadas nocturnas y controles prácticamente inexistentes forman parte de una realidad cotidiana que ningún “informe estadístico” puede ocultar.

La pregunta entonces es inevitable:

¿A quién quieren engañar?

Porque mientras la realidad explota frente a los ojos de todos, desde algunos sectores del poder político y mediático intentan construir un relato artificial para mostrar supuestos éxitos de gestión que simplemente no existen.

La seguridad vial en Rafaela atraviesa uno de sus peores momentos.

Y gran parte del problema tiene explicación.

El área encargada de la seguridad vial quedó en manos de dirigentes improvisados, sin formación técnica y sin el conocimiento más elemental sobre planificación vial, prevención o control urbano.

Funcionarios que parecen haber llegado a ocupar cargos importantes únicamente para cobrar salarios elevados mientras la ciudad se transforma lentamente en una anarquía de tránsito permanente.

No existe una política seria de educación vial.

No existe presencia efectiva de controles.

No existe planificación urbana vinculada a movilidad.

Y tampoco existe decisión política real de enfrentar el problema.

Entonces aparecen estas estadísticas maquilladas que casualmente llegan en momentos políticamente sensibles y con un claro tono electoralista.

Porque si algo sobra en esta gestión son intentos desesperados por construir relatos positivos mientras la realidad se deteriora cada vez más.

Resulta hasta ofensivo querer instalar que Rafaela mejora en materia vial cuando cualquier guardia hospitalaria puede confirmar el crecimiento constante de lesionados por accidentes.

O cuando basta observar durante apenas diez minutos cualquier avenida importante de la ciudad para entender el nivel de descontrol existente.

Las estadísticas aisladas, parciales y acomodadas no cambian la realidad.

Y la realidad es que Rafaela tiene hoy un problema gravísimo de seguridad vial.

Un problema que lejos está de solucionarse con operaciones mediáticas o con periodistas que funcionan más como voceros municipales que como comunicadores.