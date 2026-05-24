Belgrano y River juegan una final que vale gloria, millones y un lugar en la historia

El fútbol argentino vivirá este domingo una de esas jornadas que quedan grabadas para siempre. Belgrano y River Plate definirán en el estadio Mario Alberto Kempes el campeón del Torneo Apertura en un partido que pondrá en juego mucho más que una copa.

La final no sólo entrega un título: abre la puerta a la Copa Libertadores, millones de dólares y otros cuatro trofeos oficiales

El encuentro será arbitrado por el internacional Yael Falcón Pérez y tendrá un marco imponente, con más de 57 mil espectadores colmando el estadio cordobés.

Para Belgrano se trata de una oportunidad histórica. El Pirata buscará conseguir una consagración inédita en la máxima categoría del fútbol argentino y dar el golpe más importante de su historia moderna.

En cambio, River intentará sumar su estrella número 38 y seguir consolidando su dominio histórico dentro del fútbol nacional.

El campeón se asegurará un lugar en la Copa Libertadores 2027 y un ingreso millonario

La importancia económica también resulta gigantesca.

El ganador de la final obtendrá automáticamente la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores de América, asegurándose un ingreso mínimo cercano a los 3 millones de dólares solamente por disputar la fase de grupos.

Además, cada victoria en esa instancia otorgará premios adicionales por mérito deportivo, incrementando todavía más las ganancias para el club campeón.

Pero eso no es todo.

La vuelta olímpica en el Kempes abrirá la posibilidad de disputar otros cuatro títulos oficiales organizados por la AFA

El Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la futura Recopa de Campeones aparecen en el horizonte del equipo que logre imponerse este domingo.

Es decir: una sola victoria puede transformarse en la llave para una cadena de nuevas finales y nuevos ingresos económicos.

El Kempes será escenario de una recaudación multimillonaria

Con entradas agotadas y un precio promedio muy elevado, la final generará una recaudación cercana a los 7.700 millones de pesos.

Según el reglamento de la Liga Profesional, el campeón se quedará con el 70% de esos ingresos, mientras que el subcampeón recibirá el 30%.

También se repartirán ingresos derivados de publicidad, transmisiones especiales y otros conceptos comerciales vinculados al evento.

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La elección del estadio Mario Alberto Kempes para albergar la final no es casualidad.

La provincia viene consolidándose como uno de los principales escenarios del deporte argentino gracias a la infraestructura, capacidad hotelera y organización logística que ofrece para espectáculos de gran magnitud.

La final entre Belgrano y River movilizará miles de personas, potenciará el turismo y generará un impacto económico enorme para la ciudad y la provincia.

Belgrano sueña con la gloria eterna y River quiere seguir haciendo historia

El Pirata intentará escribir la página más importante de su historia futbolística.

River, en cambio, buscará reafirmar su condición de gigante del continente.

Pero más allá de quién levante la copa, la realidad es que esta final aparece como una de las más trascendentes de los últimos años en el fútbol argentino.

Porque en juego no habrá solamente un campeonato.