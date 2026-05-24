Fuerte caída de la natalidad en Santa Fe: en diez años los nacimientos se redujeron casi a la mitad

La baja de la natalidad en Argentina ya no es una tendencia aislada ni silenciosa. En Santa Fe, el fenómeno se aceleró de manera notable durante la última década y genera preocupación por las consecuencias sociales, económicas y demográficas a futuro.

Así lo explicó el geógrafo y docente universitario Gustavo Peretti, quien advirtió que la provincia atraviesa una transformación profunda en sus indicadores poblacionales. Según detalló, Santa Fe pasó de registrar cerca de 60 mil nacimientos anuales hace diez años a apenas 34 mil durante 2024, una caída que calificó como “impactante” por la rapidez con la que ocurrió.

La situación también se refleja en la capital provincial. En la ciudad de Santa Fe, los nacimientos descendieron de un máximo de 10.942 en 2019 a unos 7.336 en el último período anual completo de 2025.

“En los últimos diez años la caída fue muy brusca. Algunos especialistas hablan de una verdadera tormenta perfecta”, señaló Peretti al analizar el escenario actual.

El especialista explicó que la disminución de la fecundidad no comenzó recientemente, sino que responde a un proceso que viene desarrollándose desde hace décadas. Sin embargo, indicó que el quiebre más pronunciado empezó alrededor de 2014 y desde entonces se profundizó de manera sostenida.

Además, remarcó que el fenómeno no es exclusivo de Argentina, ya que también se registra en numerosos países del mundo. “Es una tendencia global que atraviesa distintas sociedades”, sostuvo.

Entre las principales causas, Peretti mencionó factores económicos, culturales y cambios en los proyectos de vida de las nuevas generaciones. Según explicó, cada vez más personas postergan la decisión de tener hijos debido a la incertidumbre económica, la dificultad para acceder a una vivienda y la demora en la independencia de los jóvenes.

También destacó que la maternidad dejó de ser vista como un mandato social ineludible y que las relaciones de pareja cambiaron notablemente en comparación con décadas anteriores.

“El costo de los alquileres, los servicios y la imposibilidad de emanciparse influyen directamente en la formación de familias”, explicó.

Otro de los aspectos que llamó la atención fue el impacto de la tecnología y las redes sociales sobre las formas de vincularse. Peretti citó investigaciones internacionales que analizan cómo la digitalización modificó la socialización y las relaciones personales.

“Estar hiperconectados no significa necesariamente construir vínculos sólidos o estables”, afirmó.

Para el especialista, estos cambios también repercuten en la conformación de parejas y, en consecuencia, en la decisión de tener hijos.

A futuro, el descenso de la natalidad podría generar importantes desafíos para el país. Peretti advirtió que Argentina todavía atraviesa el denominado “bono demográfico”, una etapa en la que la población económicamente activa supera a la dependiente. Sin embargo, alertó que esa ventaja podría comenzar a desaparecer en los próximos quince años.

En ese contexto, aumentará el envejecimiento poblacional y crecerá la demanda de servicios vinculados al cuidado de adultos mayores, la salud y el sistema previsional.

“Habrá una redefinición de muchas actividades económicas y sociales”, indicó.

Durante el análisis, también repasó experiencias internacionales que intentaron frenar la caída de los nacimientos. Mencionó políticas migratorias implementadas en países europeos y programas de incentivos económicos aplicados en Hungría para promover la maternidad y facilitar la crianza.

No obstante, aclaró que incluso esas medidas apenas lograron estabilizar la tendencia y no revertirla completamente.

Finalmente, Peretti descartó teorías conspirativas sobre una supuesta reducción planificada de la población mundial y rechazó que el fenómeno pueda explicarse únicamente por la legalización del aborto.

“La caída de la natalidad comenzó mucho antes. No hay una sola causa, sino múltiples factores sociales, culturales y económicos”, concluyó.