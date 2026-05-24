Entre internas, pactos y desgaste: la Argentina política que emerge detrás de Milei

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La escena tiene algo de tragicomedia argentina. Un Presidente que llegó prometiendo dinamitar el sistema termina obligado a arbitrar internas más propias de un comité partidario que de una revolución libertaria. Funcionarios que se acusan entre ellos, operadores que desmienten al propio jefe de Estado y ministros que ya hablan más para condicionar al poder que para sostenerlo. Javier Milei, el hombre que construyó su identidad política sobre la idea de orden doctrinario y obediencia ideológica, hoy gobierna un archipiélago de vanidades.

Lo más inquietante no es la pelea. En política siempre hay peleas. Lo verdaderamente delicado es que ya nadie parece tener claro dónde termina el límite de la autoridad presidencial. Cuando un asesor estrella puede sugerir públicamente que al Presidente “le mienten”, lo que se erosiona no es solamente la convivencia interna: se erosiona la idea misma de mando.

El oficialismo empezó a parecerse demasiado a aquello que juró destruir. Pasó de denunciar operaciones a convivir con ellas. De burlarse de la rosca a practicarla con desesperación. De exhibir cohesión mesiánica a mostrar un ecosistema fragmentado donde cada tribu defiende su territorio con métodos de guerra fría digital.

Mientras tanto, Milei intenta sostener simultáneamente tres personajes. El economista técnico que habla de superávit como si fuera una verdad religiosa. El panelista furioso que necesita alimentar el conflicto permanente para conservar centralidad. Y el presidente institucional que debe tranquilizar mercados, empresarios y gobernadores. El problema es que esos tres Milei empiezan a chocar entre sí.

Porque la economía, aun cuando muestre algunos brotes verdes aislados, sigue enviando señales contradictorias. El relato oficial habla de recuperación. La calle habla de agotamiento. Y entre ambas versiones aparece una sensación muy argentina: la de estar viendo una película repetida.

Hay un dato brutal que sobrevuela silenciosamente a la administración libertaria: ya casi no queda margen para seguir ajustando. La motosierra, convertida en símbolo épico del mileísmo, empieza a mostrar límites concretos. No políticos solamente. Matemáticos. El Gobierno logró algo que parecía imposible: alcanzar superávit fiscal en tiempo récord. Pero ahora aparece la pregunta más incómoda de todas: ¿y después qué?

Porque sostener el equilibrio fiscal sin crecimiento genuino empieza a parecer una carrera sobre hielo fino. El consumo continúa deprimido, la actividad se mueve con espasmos y el humor social dejó atrás aquella paciencia inicial que acompañó los primeros meses de shock económico. La sociedad tolera el sacrificio cuando percibe horizonte. El problema aparece cuando el horizonte se vuelve difuso.

En la Casa Rosada lo saben. Por eso Milei volvió a ponerse el traje presidencial después de semanas de hiperactividad mediática y discusiones menores. Necesitaba recuperar centralidad política. Necesitaba parecer estadista. Necesitaba mostrar que todavía conduce.

La baja gradual de retenciones fue parte de esa escenografía. Un intento de resetear agenda. De salir de la encerrona de escándalos permanentes. Pero incluso allí apareció la contradicción estructural del modelo: el Gobierno necesita dólares ya, aunque anuncia beneficios que podrían incentivar a retener cosecha esperando mejores condiciones futuras. Es la Argentina explicada en una paradoja.

Al mismo tiempo, el oficialismo encontró algo parecido a una tabla de salvación en los gobernadores. No por afinidad ideológica. Mucho menos por convicción libertaria. Por pura supervivencia mutua.

Los mandatarios provinciales entendieron que el Gobierno conserva volumen político y capacidad electoral. Milei, por su parte, comprendió que sin acuerdos territoriales el Congreso se transforma en una trampa permanente. Entonces apareció un pacto silencioso. El Ejecutivo modera la agresión electoral en ciertos distritos y los gobernadores ofrecen quórum, votos o, al menos, neutralidad.

Es un acuerdo profundamente pragmático. Y profundamente argentino. Nadie cree demasiado en nadie, pero todos necesitan algo del otro.

Sin embargo, esos pactos también tienen vencimiento. Sobre todo cuando empiezan a aparecer tensiones distributivas cada vez más feroces. La discusión por subsidios energéticos expuso exactamente eso: provincias enfrentadas, gobernadores marcando diferencias y oficialismos locales intentando despegarse parcialmente de un ajuste que ya empezó a generar costos concretos.

Ahí aparece otro fenómeno interesante. Algunos dirigentes que acompañaron a Milei empiezan lentamente a construir identidad propia frente al Presidente. Ya no quieren ser apenas satélites. Necesitan sobrevivir políticamente al eventual desgaste libertario.

El caso de Mauricio Macri es probablemente el más evidente. El ex presidente colabora parlamentariamente con el Gobierno, pero discursivamente volvió a endurecerse. Detectó algo que muchos en el PRO ven con preocupación: si Milei monopoliza completamente el voto de derecha, el macrismo corre riesgo de irrelevancia histórica.

Macri parece moverse entre dos pulsiones. La fascinación por un programa económico que considera correcto y el espanto frente a un método político que percibe caótico. Es una relación ambigua, incómoda y probablemente destinada al conflicto.

También Victoria Villarruel juega su propio partido. Y Patricia Bullrich, convertida ya en una figura híbrida entre aliada y problema, agrega tensión adicional dentro de una estructura oficialista donde las lealtades duran lo que dura una conveniencia táctica.

En ese contexto, Manuel Adorni aparece como símbolo involuntario de una administración que comunica compulsivamente pero explica cada vez menos. El Jefe de Gabinete pasó de ser una figura ascendente a quedar atrapado en el desgaste general del Gobierno. Ya no ordena el discurso: apenas intenta contener incendios.

Lo notable es que, pese a todo, Milei sigue competitivo. Ahí reside quizás el dato más inquietante para la oposición. El Presidente gobierna en medio de peleas internas, fatiga económica y deterioro social, pero enfrente todavía no aparece una alternativa clara.

El peronismo continúa atrapado en sus propias fracturas emocionales e ideológicas. El macrismo no termina de definir si quiere asociarse o diferenciarse. Los gobernadores juegan a dos puntas. Y la sociedad, agotada de decepciones sucesivas, parece haber desarrollado una tolerancia extraña al caos.

Tal vez porque Milei comprendió algo antes que el resto: en la Argentina contemporánea el desorden dejó de ser excepción para convertirse en paisaje. El problema es que administrar el caos no equivale a gobernarlo.

Y allí se encuentra hoy el corazón de la incógnita libertaria.

El Gobierno todavía conserva relato, iniciativa y centralidad. Pero empieza a perder algo más importante: armonía interna, previsibilidad política y capacidad de ordenar su propio ecosistema.

Cuando un poder necesita dedicar más energía a disciplinarse a sí mismo que a conducir al país, la alarma ya está sonando.

Y el ruido empieza a escucharse demasiado fuerte.