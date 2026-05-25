La economía del rebote corto: alivio estadístico y señales de agotamiento en el modelo libertario

El EMAE mostró una fuerte recuperación en marzo, pero abril anticipa nuevos signos de desaceleración

La economía mantiene una dinámica desigual con pocos sectores impulsando el crecimiento

Construcción, industria metalúrgica y producción automotriz registran señales de debilidad

El consumo interno sigue afectado por la pérdida de poder adquisitivo y el bajo crédito

El Gobierno enfrenta límites crecientes para continuar profundizando el ajuste fiscal

Los analistas advierten que el superávit ya no alcanza para resolver los problemas estructurales de la economía

El Gobierno volvió a encontrar la semana pasada algunos datos para exhibir como prueba de recuperación. El repunte del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y el récord alcanzado por el superávit comercial le permitieron a la Casa Rosada recuperar aire en medio de un contexto político y financiero todavía atravesado por tensiones. Sin embargo, detrás de esos indicadores positivos, en la city empieza a consolidarse otra lectura: la de una economía que muestra mejoras parciales, pero que todavía no logra salir de una dinámica inestable y desigual.

El crecimiento de 3,5% registrado por el EMAE en marzo significó una recuperación importante luego de dos meses consecutivos de caída. Además, el saldo favorable de la balanza comercial en abril volvió a aportar dólares y alivio a las cuentas externas. Para el oficialismo, ambos números funcionan como argumentos centrales para sostener que el programa económico empieza a mostrar resultados concretos.

Pero el entusiasmo oficial convive con una creciente cautela entre consultoras y analistas privados. La preocupación no está puesta solamente en la desaceleración que podría reflejar abril, sino también en la calidad y profundidad de la recuperación económica.

Las primeras señales del cuarto mes del año empiezan a mostrar un escenario menos optimista. Sectores vinculados a la construcción, la metalurgia, la industria automotriz y la producción de insumos básicos registraron caídas que encendieron nuevas alarmas. El fenómeno ya tiene nombre entre economistas: una economía de “dos velocidades”, donde algunos rubros ligados al agro, la minería, el petróleo o las finanzas consiguen sostener crecimiento mientras el resto continúa atrapado en niveles bajos de actividad.

La postal es conocida para la Argentina. Un núcleo pequeño de sectores dinámicos convive con un mercado interno debilitado, consumo retraído y dificultades crecientes para recomponer el poder adquisitivo. En ese contexto, los rebotes mensuales aparecen más como movimientos espasmódicos que como el inicio de una expansión sostenida.

Algunas consultoras incluso hablan de una “economía serrucho”, marcada por avances y retrocesos constantes. Los datos preliminares de abril parecen reforzar esa percepción. La demora en la cosecha de soja por factores climáticos impactó negativamente sobre la actividad agregada y volvió a exponer hasta qué punto el desempeño económico sigue dependiendo de pocos motores.

El problema para el Gobierno es que la recuperación todavía no logra derramarse sobre el consumo masivo ni sobre buena parte del entramado productivo. La demanda interna continúa golpeada por salarios que corren detrás de los precios, crédito limitado y una apertura comercial que empieza a desplazar parte del consumo hacia bienes importados.

En paralelo, también comienzan a observarse límites cada vez más visibles en la estrategia fiscal del oficialismo. El superávit sigue siendo la principal bandera política y económica de Javier Milei, pero incluso dentro del mercado ya admiten que el margen para seguir ajustando gasto público empieza a agotarse.

La propia conducción económica reconoció en los últimos días que resulta difícil profundizar el recorte sin ingresar en zonas de alto costo político y social. Los niveles actuales de gasto ya se acercan a mínimos comparables con los de la década del noventa, mientras una parte importante de las erogaciones quedó atada a mecanismos de actualización automática por inflación.

Aunque abril volvió a cerrar con superávit primario y financiero, ambos resultados mostraron una caída significativa en términos reales frente al año anterior. Además, la recaudación tributaria continúa mostrando debilidad, reflejo de una actividad económica que todavía no logra consolidarse.

Ante ese escenario, el Gobierno comenzó a explorar alternativas para sostener el equilibrio fiscal sin avanzar directamente sobre nuevos recortes masivos. Allí aparece la discusión por los subsidios energéticos y la reformulación del esquema de zonas frías, que consiguió media sanción en el Congreso a cambio de compensaciones para provincias del norte.

La jugada apunta a generar ahorro fiscal inmediato, aunque economistas advierten que se trata de soluciones parciales que no atacan el problema estructural. El gasto en subsidios sigue creciendo y la recaudación no consigue despegar al ritmo esperado. En otras palabras, el equilibrio de las cuentas públicas continúa dependiendo de un delicado juego de compensaciones.

En el mercado también empiezan a mirar con atención otro factor: cuánto impacto recesivo adicional podría generar cualquier nuevo intento de ajuste. El dilema oficial es complejo. Si el Gobierno profundiza recortes, puede deteriorar todavía más el nivel de actividad. Pero si flexibiliza la disciplina fiscal, arriesga el principal activo de confianza que logró construir frente a inversores y organismos internacionales.

Por ahora, la administración libertaria apuesta a que algunos sectores estratégicos mantengan tracción suficiente para sostener la macroeconomía. Energía, minería, agro y servicios financieros aparecen como los pilares del modelo. El interrogante es si alcanzarán para compensar la debilidad persistente del resto de la economía.

Mientras tanto, abril amenaza con devolver a la discusión un dato incómodo para el relato oficial: la estabilidad macroeconómica todavía no garantiza, por sí sola, una recuperación homogénea ni sostenida.