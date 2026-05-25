Bullrich salió a desmentir rumores presidenciales y volvió a agitar la interna de la derecha

Patricia Bullrich rechazó versiones que la ubicaban como candidata presidencial para 2027

La dirigente libertaria respondió con ironía a declaraciones periodísticas sobre su futuro político

En las últimas semanas realizó publicaciones que alimentaron especulaciones electorales

Los videos sobre la Ciudad de Buenos Aires fueron interpretados como señales de posicionamiento

El vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza sigue atravesado por tensiones y competencia interna

Bullrich conserva peso político propio y continúa siendo una figura clave dentro de la derecha argentina

La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a quedar en el centro de las especulaciones políticas luego de rechazar públicamente una versión que la ubicaba como posible candidata presidencial para 2027. Con un mensaje breve y cargado de ironía en redes sociales, la exministra de Seguridad buscó desactivar los rumores que habían comenzado a circular tras declaraciones periodísticas sobre una eventual disputa futura dentro del oficialismo libertario.

La reacción de Bullrich llegó después de que el periodista Marcelo Bonelli afirmara en una entrevista radial que la dirigente conservaría aspiraciones presidenciales y que no estaría dispuesta a resignar el capital político acumulado en los últimos años. Según esa interpretación, la actual senadora y referente cercana al presidente Javier Milei formaría parte de un grupo de dirigentes que ya comenzaron a proyectarse hacia el escenario pos 2027.

La respuesta no tardó en llegar. Bullrich apeló a un meme con la frase “No está cool compartir fake news”, dejando en claro que no comparte la hipótesis sobre una eventual carrera hacia la Casa Rosada. La publicación fue interpretada como un intento de frenar las versiones que comenzaron a crecer en medio de las tensiones internas que atraviesan tanto al oficialismo como al espacio de centroderecha.

Sin embargo, el desmentido no logró apagar del todo las especulaciones. En las últimas semanas, la dirigente había protagonizado varios movimientos políticos y comunicacionales que alimentaron interpretaciones sobre un posible reposicionamiento electoral. Sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, donde distintos sectores ya comenzaron a imaginar el mapa de poder hacia 2027.

Uno de los episodios que más ruido generó fue la difusión de un video en el que aparecía la Avenida Intendente Bullrich, ubicada en el barrio porteño de Palermo. Aunque no hubo referencias explícitas a candidaturas ni definiciones electorales, el mensaje fue leído dentro del mundo político como una señal cargada de intención. La utilización del apellido Bullrich en un contexto urbano y porteño activó rápidamente las especulaciones sobre una eventual postulación para la Jefatura de Gobierno.

Antes de eso, la exfuncionaria también había publicado otro video donde cuestionaba el estado del sistema de subtes de la Ciudad y comparaba el funcionamiento del transporte porteño con el de Santiago de Chile. Aquella intervención fue interpretada como una incursión en temas de gestión local, algo que dentro del PRO y de La Libertad Avanza muchos asociaron con una posible construcción política en territorio porteño.

El trasfondo de esas versiones también expone una disputa silenciosa dentro del universo opositor y oficialista. Bullrich mantiene una relación de cercanía política con Milei, pero al mismo tiempo conserva autonomía, estructura propia y un caudal electoral que todavía conserva peso específico dentro del electorado de derecha.

Ese equilibrio genera incomodidad tanto dentro del PRO como en algunos sectores libertarios. En el macrismo observan con atención cada movimiento de la ex candidata presidencial, especialmente por el impacto que podría tener en la Ciudad de Buenos Aires, donde el oficialismo porteño buscará sostener el control político en los próximos años. Del otro lado, en La Libertad Avanza tampoco desconocen que Bullrich conserva volumen político propio y capacidad para disputar liderazgo.

Por eso, más allá del desmentido puntual, las versiones sobre el futuro electoral de la senadora siguen circulando. En política, muchas veces los gestos pesan tanto como las declaraciones. Y en ese terreno, Bullrich viene construyendo una presencia constante en debates vinculados a seguridad, transporte, orden urbano y gestión pública, temas históricamente asociados a campañas ejecutivas.

A medida que se acerque el calendario electoral, el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza promete convertirse en uno de los ejes centrales de la política argentina. La convivencia entre ambos espacios combina cooperación parlamentaria, competencia territorial y disputas de liderazgo que todavía no terminaron de resolverse.

En ese tablero, Bullrich aparece como una de las dirigentes con mayor capacidad para moverse entre ambos mundos. Aunque hoy niegue cualquier proyecto presidencial, sus movimientos siguen siendo observados de cerca por aliados y adversarios.

Porque en la política argentina, muchas veces, los rumores sobreviven incluso a los desmentidos.