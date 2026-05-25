Durán Barba cuestionó a Milei por sostener a Adorni y advirtió sobre el costo político del escándalo

Jaime Durán Barba criticó al Gobierno por sostener a Manuel Adorni en medio de denuncias judiciales

El consultor aseguró que el caso genera un fuerte impacto sobre la imagen pública del oficialismo

También cuestionó que el jefe de Gabinete no haya presentado la renuncia tras el escándalo

Durán Barba consideró que el Presidente no debería quedar expuesto defendiendo a sus ministros

El episodio reavivó tensiones internas y debates sobre el costo político para La Libertad Avanza

La oposición busca capitalizar las contradicciones del discurso anticasta impulsado por Milei

El consultor político Jaime Durán Barba lanzó fuertes críticas contra el presidente Javier Milei por mantener en funciones al jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien enfrenta distintas denuncias judiciales vinculadas a presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y malversación de fondos públicos. En una extensa entrevista radial, el histórico estratega electoral del macrismo aseguró que el caso provoca un daño profundo sobre la imagen del Gobierno y cuestionó la decisión política de sostener al funcionario en medio de la polémica.

Durán Barba sostuvo que el problema central para la Casa Rosada no pasa solamente por el contenido de las acusaciones, sino por el impacto que tienen sobre la percepción pública. Según explicó, se trata de un episodio fácil de comprender para la sociedad y, justamente por eso, potencialmente más dañino para el oficialismo.

Durante la entrevista, el consultor mencionó gastos y movimientos patrimoniales atribuidos a Adorni y aseguró que el caso genera ruido porque conecta directamente con una de las principales banderas discursivas de La Libertad Avanza: la promesa de honestidad y transparencia frente a la “casta política”.

En ese marco, consideró que el Gobierno quedó atrapado en una contradicción difícil de administrar. “No puede permitirse pecar ahí”, planteó, en referencia al discurso que Milei y sus dirigentes sostuvieron durante años contra la corrupción y los privilegios de la política tradicional.

Las declaraciones de Durán Barba se producen en un contexto delicado para el oficialismo, atravesado por tensiones internas, cuestionamientos opositores y un creciente desgaste derivado de distintas controversias públicas. El caso Adorni, además, se convirtió en uno de los focos de conflicto más sensibles dentro del universo libertario, donde algunos sectores consideran que la permanencia del funcionario empieza a representar un costo político innecesario.

El consultor ecuatoriano fue incluso más allá y apuntó directamente contra la actitud del propio jefe de Gabinete. Según sostuvo, la principal “falla grave” de Adorni habría sido no presentar la renuncia luego de conocerse las primeras denuncias.

Para Durán Barba, la lógica política debería funcionar exactamente al revés de lo que ocurre actualmente en el Gobierno. A su entender, un funcionario cuestionado debe evitar que el Presidente quede obligado a defenderlo públicamente. En cambio, afirmó, la continuidad de Adorni terminó exponiendo a Milei a una situación incómoda y desgastante.

El ex asesor de Mauricio Macri utilizó incluso una experiencia personal para explicar su visión sobre el funcionamiento del poder. Recordó su paso por la jefatura de Gabinete en Ecuador y relató que había dejado una renuncia firmada sin fecha a disposición del presidente de turno, como gesto de lealtad política y responsabilidad institucional.

La reflexión no pasó inadvertida dentro de un escenario político donde el Gobierno enfrenta crecientes dificultades para ordenar su frente interno. En las últimas semanas, distintas polémicas vinculadas a funcionarios nacionales comenzaron a generar tensiones incluso entre aliados y dirigentes cercanos al oficialismo.

En paralelo, la oposición busca capitalizar el desgaste discursivo de La Libertad Avanza alrededor de temas vinculados a la transparencia. Aunque el peronismo continúa atravesado por sus propias divisiones, distintos sectores opositores consideran que este tipo de episodios afectan especialmente a Milei porque impactan sobre el núcleo identitario que lo llevó al poder.

Durán Barba también dejó entrever otra preocupación: el riesgo de que el oficialismo termine perdiendo uno de sus activos políticos más importantes, la credibilidad frente a un electorado que respaldó el discurso antisistema y la promesa de ruptura con las prácticas tradicionales de la política argentina.

Por ahora, el Gobierno mantiene respaldo cerrado hacia Adorni y evita abrir cualquier discusión pública sobre su continuidad. Sin embargo, las críticas del consultor reflejan que incluso dentro de sectores históricamente cercanos a la centroderecha empieza a crecer la inquietud sobre la forma en que la Casa Rosada administra las crisis políticas.

Mientras Milei intenta sostener el control de la agenda económica y política, el caso vuelve a exponer un problema recurrente de la gestión libertaria: la dificultad para contener los costos derivados de sus propias internas y controversias.

Y en un Gobierno que construyó buena parte de su legitimidad alrededor de la idea de ejemplaridad moral frente al resto de la dirigencia, cada cuestionamiento público adquiere una dimensión mucho más sensible.