Santa Fe impulsa un nuevo organismo de control para supervisar la Hidrovía Paraná-Paraguay

El Gobierno de Santa Fe participó en Buenos Aires de una reunión convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para analizar las propuestas presentadas en el proceso licitatorio de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las principales vías estratégicas para el comercio exterior argentino.

Durante el encuentro, las autoridades provinciales destacaron los avances hacia la conformación de un Consejo de Control, un organismo técnico y federal que tendrá como objetivo supervisar el futuro contrato de concesión, fortalecer la transparencia del proceso y garantizar la participación de las provincias y sectores vinculados a la actividad.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, valoró la iniciativa y sostuvo que durante décadas no existió un seguimiento adecuado sobre el funcionamiento de la hidrovía.

“Nunca se hizo el control como debía hacerse en los últimos 30 años. Hace falta un organismo que reciba información, formule observaciones técnicas, active alertas y permita canalizar la voz de las provincias, los usuarios y los especialistas”, expresó.

En representación de la provincia también participó el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn, quien explicó que la creación del consejo se formalizará mediante un acto administrativo oficial.

“Será un documento firmado y publicado tanto en el Boletín Oficial como en la web, para que todos los actores involucrados puedan hacer valer sus derechos y participar del seguimiento”, indicó.

Además, Henn adelantó que el funcionamiento del organismo estará basado en un sistema de comisiones con representación de provincias, usuarios, sectores técnicos y organismos estatales.

“La idea es lograr representatividad sin generar burocracia excesiva. Buscamos equilibrio entre participación y rapidez en la toma de decisiones”, afirmó.

La Hidrovía Paraná-Paraguay es considerada una infraestructura clave para la salida de exportaciones agroindustriales y el transporte de cargas de gran parte del país, por lo que el futuro esquema de control y concesión genera expectativa tanto en las provincias ribereñas como en los sectores productivos y logísticos.