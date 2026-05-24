La Región Centro busca subirse al boom de Vaca Muerta y deja de lado la confrontación con Milei

Con la convicción de que el gobierno de Javier Milei mantendrá el rumbo económico actual, gobernadores de la Región Centro y representantes de la industria nacional avanzan en una estrategia común para aprovechar el crecimiento de Vaca Muerta y potenciar el desarrollo productivo del interior del país.

El próximo jueves se realizará en Rosario el encuentro denominado “Fabricar futuro”, una jornada organizada para debatir cómo las provincias y el sector industrial pueden integrarse al esquema de inversiones energéticas que hoy concentra gran parte de la atención económica nacional.

La actividad surgió a partir del diálogo entre el ministro de Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, y autoridades de la Federación Industrial de Santa Fe. Desde hace tiempo, el gobierno de Maximiliano Pullaro analiza alternativas para que la provincia participe del crecimiento petrolero, pese a no contar con yacimientos propios.

La jornada comenzará por la mañana con un panel integrado por Puccini, el intendente rosarino Pablo Javkin, el titular de FISFE, Javier Martín, y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.

El objetivo del encuentro apunta a dejar en segundo plano las críticas a la política industrial del Gobierno nacional y enfocarse en oportunidades concretas de desarrollo. Desde la organización remarcan que la intención es debatir estrategias productivas y nuevas inversiones más que profundizar el enfrentamiento político con la Casa Rosada.

Para el cierre está previsto un panel con los gobernadores de la Región Centro: Pullaro, el mandatario entrerriano Rogelio Frigerio y el cordobés Martín Llaryora. Aunque la participación de los tres todavía se encuentra en evaluación, el armado regional avanza con una agenda común vinculada al desarrollo energético y productivo.

En Santa Fe, el interés por insertarse en el negocio energético se consolidó a través de la Mesa de Gas, Petróleo y Minería, un espacio impulsado durante la gestión de Omar Perotti y continuado por la actual administración. Desde allí se busca acompañar a empresas santafesinas que prestan servicios y proveen insumos para proyectos vinculados al petróleo, gas y minería.

El trabajo conjunto entre las provincias también apunta a fortalecer el peso político y económico de la Región Centro para negociar con Neuquén y otras provincias productoras, además de abrir vínculos con distritos mineros como San Juan.

En paralelo, tanto industriales como funcionarios provinciales observan con preocupación el impacto del nuevo esquema económico sobre el sector fabril. La caída del consumo, el aumento de las importaciones y las dificultades de adaptación generan inquietud en distintos rubros manufactureros, aunque consideran que el Gobierno nacional no tiene previsto implementar medidas de protección para la industria.

En ese escenario, los gobernadores buscan mostrar una estrategia coordinada para defender los intereses del interior productivo. Pullaro y Llaryora aparecen como los dirigentes más alineados en esa construcción regional, mientras Frigerio mantiene una posición más equilibrada debido a su cercanía política con sectores vinculados a La Libertad Avanza, aunque acompaña las iniciativas comunes de la Región Centro.