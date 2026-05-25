Las Fuerzas del Cielo profundizan la interna libertaria y tensionan el equilibrio del Gobierno

Las Fuerzas del Cielo decidieron sostener abierta la disputa interna del oficialismo

Santiago Caputo profundizó el conflicto con sectores cercanos a Karina Milei

Javier Milei busca contener la tensión y evitar una fractura política

El enfrentamiento con Martín Menem expuso la pelea por el control del espacio libertario

Dentro del Gobierno temen que la interna escale más allá de las redes sociales

La disputa aparece vinculada al armado político de cara a las elecciones de 2027

La tensión interna en el universo libertario dejó de ser un rumor de pasillo para transformarse en una disputa cada vez más visible dentro del Gobierno. A poco más de una semana de la explosión pública del enfrentamiento entre sectores alineados con el asesor presidencial Santiago Caputo y dirigentes cercanos a Karina Milei, las diferencias no solo continúan abiertas sino que amenazan con profundizarse en medio de la construcción política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En el corazón de la pelea aparecen las denominadas “Fuerzas del Cielo”, el conglomerado digital y político que responde a Caputo y que decidió sostener el conflicto pese a la incomodidad que la situación genera dentro de la Casa Rosada. El propio presidente Javier Milei observa con preocupación el impacto de la confrontación, aunque evita intervenir públicamente y apuesta a que la disputa pueda contenerse sin derivar en una fractura mayor.

La frase que resume el espíritu del sector caputista comenzó a circular con fuerza en los últimos días: “Un verdadero mileiista acelera en la curva”. La definición, repetida por dirigentes cercanos al despacho presidencial, refleja la decisión de profundizar la ofensiva aun cuando desde otros sectores del oficialismo reclaman bajar el tono de la confrontación.

El conflicto escaló luego de que Santiago Caputo apuntara públicamente contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien vinculó con la administración de una cuenta anónima en redes sociales. El asesor presidencial utilizó una ironía cuidadosamente calculada para referirse al episodio y reavivó una disputa que hasta entonces transitaba por canales reservados.

Dentro del campamento digital que respalda a Caputo sostienen que el momento elegido no es casual. Consideran que este año resulta clave para “plantar bandera” y definir quién tendrá el control político e ideológico del espacio libertario en el futuro. En esa lógica, creen que ceder ahora implicaría perder capacidad de influencia en la construcción del proyecto oficialista.

Del otro lado, el karinismo intenta relativizar el impacto del conflicto y evitar nuevas declaraciones públicas que alimenten la polémica. Cerca de Karina Milei consideran que las tensiones responden a dinámicas que ya se observaron durante el año pasado y que disminuyeron una vez alcanzados los objetivos electorales. Sin embargo, reconocen en privado que la exposición permanente del enfrentamiento genera desgaste político y afecta la imagen de cohesión que el Gobierno intenta proyectar.

En la plana mayor del Poder Ejecutivo admiten que el escenario produce malestar. Aunque insisten en que se trata de una disputa concentrada principalmente en redes sociales, también reconocen que el tema adquirió una notoriedad que preferían evitar. Milei, acostumbrado a librar batallas discursivas en el terreno digital, busca que las diferencias internas se resuelvan puertas adentro para impedir que la pelea erosione la autoridad presidencial.

La preocupación crece porque la discusión ya no parece limitarse a simples cruces virtuales. Dentro del ecosistema libertario conviven miradas contrapuestas sobre el desenlace del conflicto. Algunos consideran que las acusaciones quedarán encapsuladas en las redes sociales y no tendrán consecuencias concretas en la estructura de poder. Otros, en cambio, creen que el enfrentamiento recién comienza y que derivará en una batalla abierta entre facciones.

Ese temor se potencia por una pregunta que empieza a circular entre los propios integrantes del espacio: quién controlará el armado político de La Libertad Avanza en los próximos años. Detrás de los cuestionamientos cruzados emerge la disputa por la conducción del proyecto libertario y por el diseño de la estructura que acompañará una eventual reelección de Milei.

En ese contexto, todas las miradas estarán puestas en la reunión de Gabinete prevista tras el tedeum del 25 de mayo en la Catedral Metropolitana. Por decisión presidencial, Santiago Caputo y Martín Menem compartirán nuevamente el mismo ámbito luego del cruce que sacudió al oficialismo. En la Casa Rosada esperan ese encuentro como una señal del verdadero estado de la relación entre ambos sectores.

Mientras tanto, el Gobierno apuesta al paso del tiempo y al objetivo común de sostener el poder para contener una pelea que amenaza con volverse estructural. Sin embargo, en distintos despachos oficiales ya admiten que el delicado equilibrio interno que hasta ahora evitó una ruptura empieza a mostrar signos evidentes de desgaste.