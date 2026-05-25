Un informe internacional compara a la Argentina de Milei con el boom energético que transformó a Colombia

Un informe internacional comparó el escenario argentino con el boom energético colombiano

El crecimiento de las exportaciones energéticas impulsa el optimismo financiero

El superávit comercial alcanzó niveles récord por la caída de importaciones de combustibles

El Gasoducto Perito Moreno II aparece como una obra clave para el futuro energético

La llegada de inversión extranjera será determinante para consolidar el modelo económico

Analistas advierten riesgos similares a la “enfermedad holandesa” que afectó a Colombia

La posibilidad de que la Argentina atraviese un ciclo de expansión económica impulsado por el sector energético comenzó a instalarse con fuerza en los análisis financieros internacionales. Un reciente informe elaborado por Grit Capital Group, una firma especializada en fondos cuantitativos, mercados emergentes y capital de riesgo, trazó una comparación directa entre el escenario actual argentino y el boom energético que experimentó Colombia entre 2009 y 2013.

El documento sostiene que el país podría ingresar en una etapa de crecimiento sostenido si logra consolidar la estabilidad macroeconómica y evitar que la conflictividad política interfiera en el proceso. La referencia al “circo político” aparece como una advertencia sobre los riesgos que podrían afectar la confianza de los inversores en medio de la administración de Javier Milei.

El análisis fue elaborado por Walter Stoeppelwerth, Chief Investment Officer de Grit Capital, quien posee una extensa trayectoria en América Latina y experiencia tanto en Brasil como en la Argentina. Según el informe, uno de los principales factores que alimentan el optimismo es la mejora de los términos de intercambio y el fuerte crecimiento del sector energético.

La firma destaca que el Banco Central volvió a mostrar capacidad de acumulación de reservas gracias al ingreso de divisas provenientes del agro y la energía. Entre los datos más relevantes sobresale una compra de USD 328 millones atribuida a una fuerte operación en bloque, acompañada por un aumento de la liquidación diaria del sector agrícola, que pasó de USD 124,5 millones en abril a USD 160 millones en mayo.

El informe también pone el foco en el superávit comercial récord alcanzado en abril, que llegó a USD 2.711 millones. Según el análisis, este resultado se explica principalmente por el crecimiento de las exportaciones energéticas y la fuerte caída de las importaciones de combustibles.

Las exportaciones de energía crecieron 85,4% interanual y se consolidaron como uno de los motores de la economía. Al mismo tiempo, las importaciones de derivados del petróleo y destilados se redujeron 45,4%, una dinámica que podría profundizarse con la finalización del Gasoducto Perito Moreno II prevista para 2027. Desde Grit Capital sostienen que, una vez completada esa infraestructura, las importaciones energéticas pasarán a ser prácticamente irrelevantes para la balanza comercial argentina.

La diversificación exportadora también aparece como un elemento central del nuevo esquema económico. Las Manufacturas de Origen Industrial registraron exportaciones por USD 2.528 millones, con un crecimiento interanual del 43,3%, impulsadas por los envíos de equipos de transporte, productos químicos y metales preciosos.

En paralelo, las Manufacturas de Origen Agropecuario alcanzaron USD 2.705 millones y crecieron 14,1%, aunque el informe advierte cierta desaceleración estructural en el complejo sojero. A eso se suma el desempeño de los productos primarios, que aportaron USD 2.127 millones y avanzaron 25% en términos interanuales.

Sin embargo, el verdadero eje del informe pasa por el rol estratégico que podría asumir el sector energético en la economía argentina. Solo en abril, las exportaciones vinculadas a energía representaron USD 1.554 millones, equivalentes al 17,4% del total nacional, y generaron un superávit de USD 1.248 millones.

Para los analistas de Grit Capital, esta transformación podría modificar uno de los problemas históricos de la economía argentina: la restricción externa. Durante décadas, los ciclos de crecimiento estuvieron acompañados por una mayor demanda de energía importada que terminaba presionando sobre las reservas del Banco Central. Ahora, el escenario podría invertirse.

El documento incluso plantea una comparación directa con Colombia durante el período comprendido entre las presidencias de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. En esos años, el crecimiento del sector energético y minero multiplicó la inversión extranjera, impulsó las exportaciones y fortaleció las cuentas fiscales.

Según el informe, si la Argentina logra captar entre USD 7.000 y USD 8.000 millones anuales de inversión extranjera directa, podría consolidar un perfil macroeconómico mucho más sólido frente a los mercados internacionales. En ese contexto, Stoeppelwerth sugirió que los inversores deberían mantener y ampliar sus posiciones en títulos soberanos argentinos pese a la incertidumbre política.

No obstante, el análisis también incorpora advertencias. El boom energético colombiano dejó como saldo problemas asociados a la llamada “enfermedad holandesa”, fenómeno por el cual el crecimiento de sectores extractivos termina desplazando a actividades industriales y agrícolas más intensivas en empleo.

Ese riesgo también empieza a ser debatido en la Argentina, donde sectores como la construcción, el comercio y parte de la industria todavía muestran dificultades para recuperar niveles de actividad previos. Por eso, el informe concluye que la sostenibilidad del actual proceso dependerá de preservar la competitividad cambiaria y mantener disciplina fiscal y monetaria en los próximos años.