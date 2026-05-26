Un informe advierte que el Gobierno deberá profundizar el ajuste para cumplir la meta acordada con el FMI

El IARAF advirtió que el Gobierno deberá profundizar el ajuste fiscal en 2026

La recaudación tributaria cayó 6,7% real durante el primer cuatrimestre

El mayor recorte recaerá sobre subsidios, salarios y programas sociales

El gasto indexado, como jubilaciones y AUH, se mantendría estable en términos reales

La meta de superávit de 1,4% del PBI depende de sostener el ajuste sobre partidas no indexadas

El gasto no indexado acumularía una caída real de 47% entre 2023 y 2026

La meta de superávit fiscal comprometida por el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional vuelve a quedar en el centro del debate económico. Un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) proyectó que, bajo las condiciones actuales de recaudación y gasto público, la administración de Javier Milei deberá profundizar el ajuste sobre las partidas no indexadas para alcanzar el objetivo de superávit primario de 1,4% del PBI previsto para 2026.

El trabajo analizó la evolución de las cuentas públicas durante el primer cuatrimestre del año y trazó distintos escenarios posibles para el cierre del ejercicio. La principal conclusión es que la caída de la recaudación tributaria obliga al Ejecutivo a sostener e incluso endurecer el recorte sobre subsidios, transferencias, salarios y programas sociales para evitar un desvío fiscal.

Según el informe, el Presupuesto 2026 originalmente contemplaba un crecimiento real interanual de 6,7% en los ingresos tributarios y una expansión de 6% en el gasto primario. Sin embargo, la dinámica observada en los primeros meses del año fue muy diferente a la prevista.

Durante el primer cuatrimestre, la recaudación tributaria nacional cayó 6,7% en términos reales interanuales, con retrocesos en ocho de los nueve principales tributos. Para el IARAF, las metas oficiales ya resultan prácticamente imposibles de cumplir, ya que para compensar el desempeño inicial sería necesario que la recaudación creciera 13,2% real durante los últimos ocho meses del año.

Entre los impuestos que deberían mostrar mayores incrementos aparecen los combustibles, con una suba proyectada de 62%, los derechos de exportación con 32% y los derechos de importación con 27%. Incluso el IVA debería expandirse 11% real para acercarse a las previsiones presupuestarias.

Frente a este escenario, el instituto estimó que la recaudación tributaria nacional terminará 2026 con una caída real de 2,3%. La proyección contempla además el impacto que podría haber tenido el Fondo de Asistencia Laboral, diseñado para aliviar costos empresariales mediante una reducción de contribuciones patronales y posteriormente suspendido.

El deterioro de los ingresos aparece como el principal desafío para el Gobierno, especialmente porque gran parte del gasto público se encuentra indexado por inflación y tiene menor margen de maniobra política y social.

El informe divide el gasto primario en dos grandes bloques. Por un lado, el gasto indexado, que incluye jubilaciones, pensiones no contributivas, asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo. Ese segmento representa el 55% del gasto total y mostró un crecimiento real de 1,5% en el primer cuatrimestre.

Por otro lado, se encuentra el gasto no indexado, integrado por salarios públicos, subsidios, programas sociales y otros gastos corrientes. Allí se concentró el grueso del ajuste aplicado por el Gobierno, con una caída real interanual de 8,6%.

El IARAF sostiene que precisamente sobre ese conjunto de partidas recaerá la mayor presión fiscal en los próximos meses. Según el escenario base del informe, el gasto no indexado debería reducirse 5,1% real interanual durante el resto de 2026 para garantizar el cumplimiento de la meta acordada con el FMI.

El análisis revela además fuertes diferencias entre partidas. Mientras los subsidios energéticos crecieron más de 106% y las jubilaciones mostraron una leve mejora real, otras áreas sufrieron recortes muy profundos. Las transferencias corrientes a provincias cayeron 42,4%, los programas sociales retrocedieron 27,5% y ciertos subsidios prácticamente desaparecieron.

En términos generales, el estudio proyecta que el gasto primario total cerrará 2026 con una baja real de 2,4%, aunque con una marcada asimetría interna: el gasto indexado crecería 1% anual y el no indexado caería 6,2%.

El documento también plantea escenarios alternativos. En el más adverso, si la recaudación tributaria retrocede 5% real durante el año, el gasto no indexado debería sufrir un ajuste cercano al 11% para sostener el superávit fiscal. En cambio, si los ingresos tributarios crecieran 3%, el Gobierno tendría margen incluso para expandir algunas partidas.

Otro factor que podría alterar las cuentas públicas es la eventual implementación de la ley de financiamiento universitario, actualmente judicializada. Según el IARAF, si la norma entra en vigencia implicaría un costo equivalente a 0,23% del PBI y obligaría a compensar ese gasto con nuevos recortes en otras áreas.

Finalmente, el informe traza una comparación con 2023 y concluye que, mientras jubilaciones y asignaciones sociales prácticamente recuperarían el nivel real previo a la crisis inflacionaria, el gasto no indexado acumularía un recorte del 47% en apenas tres años.

La proyección refleja así el corazón del modelo económico libertario: equilibrio fiscal sostenido mediante una reducción estructural del tamaño del Estado, aun en un contexto de caída de ingresos y desaceleración económica.