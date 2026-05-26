El mercado cambiario cierra mayo con calma relativa, pero crecen las dudas sobre el dólar en junio

El Banco Central redujo fuertemente su posición en contratos de dólar futuro

Los dólares financieros mostraron estabilidad durante mayo

La brecha cambiaria volvió a ubicarse por encima del 25%

Las reservas internacionales siguen siendo una preocupación para el mercado

Las tasas reales negativas mantienen latente la demanda de cobertura en dólares

Junio aparece como un mes clave para medir la sostenibilidad de la calma cambiaria

El mercado cambiario argentino atraviesa el cierre de mayo con una combinación de señales alentadoras y advertencias que mantienen en alerta a operadores e inversores. Mientras los dólares financieros muestran cierta estabilidad y el Banco Central logró reducir significativamente su exposición en contratos de dólar futuro, persisten dudas sobre la capacidad oficial para fortalecer reservas, sostener el actual esquema cambiario y evitar nuevas tensiones en junio.

La relativa calma observada durante las últimas semanas estuvo impulsada por varios factores. Entre ellos sobresalen el ingreso de divisas provenientes de la cosecha agrícola, el aumento de colocaciones de deuda por parte de empresas privadas y provincias, y una menor presión especulativa sobre el tipo de cambio.

En ese contexto, el Banco Central avanzó con una fuerte reducción de su posición vendida en contratos de dólar futuro. Durante abril, la autoridad monetaria disminuyó su exposición en unos 434 millones de dólares, hasta ubicarse en torno a los USD 2.176 millones. Según estimaciones privadas, el recorte acumulado desde octubre ya rondaría el 70%.

Para el mercado, esta decisión refleja una desaceleración en las expectativas de devaluación y una menor necesidad oficial de intervenir agresivamente sobre las cotizaciones futuras del dólar. También muestra que el Gobierno logró atravesar parte del primer semestre con menos presión cambiaria que la esperada meses atrás.

La estabilidad relativa de los dólares financieros también aportó algo de alivio. Tanto el contado con liquidación como el dólar MEP operaron durante mayo con movimientos moderados y cierta presión bajista, favorecidos por intervenciones oficiales y una menor demanda inmediata de cobertura cambiaria.

Sin embargo, detrás de esa calma continúan apareciendo señales de fragilidad que el mercado sigue observando con atención. Una de ellas es la persistencia de tasas reales negativas, un factor que históricamente alimenta la dolarización de carteras cuando resurgen episodios de incertidumbre.

A eso se suma la preocupación por el nivel de reservas internacionales. Aunque el Banco Central logró cierta estabilización en las últimas semanas, los analistas advierten que la acumulación de divisas genuinas todavía luce insuficiente para consolidar un escenario de tranquilidad cambiaria de largo plazo.

La brecha cambiaria también volvió a ubicarse por encima del 25%, un porcentaje que el mercado considera elevado pese a la desaceleración reciente de la volatilidad. Si bien el nivel actual está lejos de los picos registrados en otros períodos de tensión financiera, sigue funcionando como una señal de alerta sobre posibles desequilibrios futuros.

Ahora el foco de operadores e inversores empieza a desplazarse hacia junio. El mercado observa especialmente el comportamiento que tendrá la banda de flotación cambiaria y cuál será el techo implícito que el Gobierno permitirá para el tipo de cambio oficial.

Ese parámetro aparece como una referencia clave para medir futuras tensiones. Cualquier aceleración en la demanda de cobertura o deterioro en las expectativas podría trasladarse rápidamente sobre los dólares paralelos y financieros.

La dinámica del dólar blue también continúa bajo seguimiento. Aunque el mercado informal se mantuvo relativamente estable durante mayo, la brecha respecto del oficial sigue siendo significativa y refleja que persisten dudas estructurales sobre la sostenibilidad del esquema económico.

En paralelo, el comportamiento del agro seguirá siendo determinante. La liquidación de exportaciones aportó una oferta importante de divisas durante las últimas semanas, pero el mercado se pregunta cuánto tiempo podrá sostenerse ese flujo y si alcanzará para reforzar las reservas del Banco Central durante el segundo semestre.

Otro elemento central será la evolución fiscal y monetaria. Los operadores consideran que la estabilidad cambiaria dependerá en buena medida de la capacidad del Gobierno para sostener el ajuste de las cuentas públicas y evitar una expansión monetaria que reactive presiones sobre el dólar.

Por ahora, mayo termina con un escenario menos tensionado que el observado a comienzos de año. Sin embargo, la percepción dominante en el mercado es que la calma cambiaria todavía descansa sobre un equilibrio delicado.

La combinación de reservas limitadas, tasas negativas y brecha elevada mantiene abiertas las dudas sobre el comportamiento del dólar en los próximos meses y obliga a los inversores a seguir monitoreando cada señal que emita el equipo económico.