Pullaro refuerza medidas de asistencia en Santa Fe y marca diferencias con el ajuste nacional

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, profundizó en las últimas semanas una serie de medidas destinadas a contener el impacto social y económico del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. La estrategia provincial combina asistencia a distintos sectores afectados con una creciente diferenciación política respecto de la administración nacional.

Entre las iniciativas más recientes se destacan el aumento del 50% en módulos alimentarios para jubilados nacionales, la refinanciación a tasa cero de deudas impositivas para prestadores de discapacidad, programas de alivio financiero para trabajadores endeudados y la decisión de cubrir con recursos provinciales medicamentos que antes llegaban mediante el Plan Remediar nacional.

En el entorno del mandatario santafesino explican que las medidas comenzaron como respuestas puntuales a diferentes situaciones, pero con el correr de los meses se transformaron en una política más amplia orientada a sostener a sectores medios y trabajadores afectados por la crisis económica.

Dentro del gobierno provincial existe preocupación por el deterioro de la situación social y las consecuencias que puede generar en la vida cotidiana de muchas familias. Según interpretan en la Casa Gris, los problemas económicos impactan no solo en el empleo o el consumo, sino también en el plano familiar y emocional, con consecuencias que alcanzan desde conflictos domésticos hasta mayores niveles de angustia y vulnerabilidad.

En ese marco, la administración santafesina considera que el malestar social no se dirige exclusivamente hacia la Casa Rosada, sino que también alcanza al conjunto de la dirigencia política. Por ese motivo, Pullaro decidió reforzar la visibilidad de las políticas provinciales y mostrar públicamente las áreas donde Santa Fe interviene para cubrir prestaciones que, según denuncian desde el oficialismo local, dejaron de ser sostenidas por Nación.

Uno de los casos más notorios se produjo esta semana con la decisión de reemplazar la provisión de medicamentos del Plan Remediar mediante fondos y recursos provinciales. La medida fue presentada como una respuesta directa a la falta de envíos nacionales y formó parte de una estrategia comunicacional que buscó exhibir el impacto concreto del ajuste sobre el sistema de salud.

La postura del gobierno santafesino se suma así a una serie de movimientos políticos impulsados por provincias que buscan diferenciarse del rumbo económico nacional, al tiempo que intentan sostener programas de asistencia y contener el impacto social en sus territorios.