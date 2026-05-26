La situación judicial de Manuel Adorni se complica y Ariel Lijo evalúa citarlo a indagatoria

Ariel Lijo analiza citar a indagatoria a Manuel Adorni antes de la feria judicial

La causa investiga presunto enriquecimiento ilícito y posibles dádivas

La Justicia puso la lupa sobre contratos entre la TV Pública y la productora Imhouse

Un vuelo privado a Punta del Este aparece como uno de los ejes centrales del expediente

También se investiga el patrimonio del jefe de Gabinete y una propiedad en Exaltación de la Cruz

La causa podría convertirse en un nuevo foco de tensión política para el Gobierno libertario

La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comenzó a ingresar en una etapa de mayor tensión política y procesal. El juez federal Ariel Lijo analiza avanzar con una posible citación a indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, en el marco de una causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito, posibles dádivas e irregularidades vinculadas a contrataciones de la TV Pública.

La investigación, que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py bajo la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, gira en torno a la relación entre Adorni y el empresario Marcelo Grandio, propietario de la productora Imhouse y señalado como un amigo cercano del funcionario.

Fuentes judiciales aseguran que el magistrado espera los resultados de las últimas medidas de prueba antes de resolver si formaliza la convocatoria del jefe de Gabinete. En los pasillos de Comodoro Py consideran que una eventual indagatoria representaría un paso decisivo en el expediente y un fuerte impacto político para el Gobierno de Javier Milei.

La causa comenzó a tomar volumen a partir de una serie de denuncias vinculadas a contratos adjudicados por la TV Pública a la empresa Imhouse. Los investigadores buscan determinar si existieron beneficios irregulares o incompatibilidades derivadas del vínculo personal entre el funcionario y el empresario contratado por el Estado.

Sin embargo, uno de los episodios que más complicó la situación de Adorni fue el viaje que realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval. El traslado se efectuó en un avión privado y, en un primer momento, el funcionario aseguró públicamente que había afrontado los gastos con dinero propio.

Esa versión comenzó a debilitarse con el avance de la investigación judicial. Según consta en el expediente, el broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que Marcelo Grandio fue quien reservó y pagó el vuelo utilizado por el jefe de Gabinete y su familia.

Además, el testigo afirmó que la facturación correspondiente fue enviada directamente a la productora Imhouse, empresa que mantiene contratos con la TV Pública. Ese dato encendió las alarmas dentro de la investigación porque podría encuadrarse dentro de posibles dádivas o beneficios indebidos a un funcionario público.

En paralelo, la Justicia también puso el foco sobre el patrimonio del jefe de Gabinete. Uno de los principales puntos bajo análisis es una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según los investigadores, la compra y posterior remodelación de la vivienda habrían requerido sumas de dinero que no coincidirían plenamente con los ingresos declarados por el funcionario.

Los peritajes patrimoniales y la reconstrucción de movimientos financieros aparecen ahora como piezas centrales del expediente. En ese contexto, la fiscalía busca determinar si existió un crecimiento patrimonial injustificado o si determinadas operaciones pudieron haberse realizado mediante terceros.

Dentro de los tribunales federales crece la expectativa respecto de la decisión que adoptará Ariel Lijo en las próximas semanas. El juez deberá definir si considera suficientes los elementos acumulados hasta el momento para avanzar formalmente contra uno de los dirigentes más cercanos al presidente Javier Milei.

La posibilidad de una indagatoria antes de la feria judicial no pasa inadvertida dentro del oficialismo. Aunque desde el entorno del jefe de Gabinete intentan bajar el tono de las especulaciones, en la Casa Rosada siguen con preocupación el desarrollo del expediente por el impacto político que podría tener en medio de la fuerte exposición pública del Gobierno.

El caso también amenaza con abrir un nuevo frente de desgaste para la administración libertaria, especialmente porque la investigación involucra presuntos beneficios personales y posibles vínculos irregulares entre funcionarios y empresarios contratistas del Estado, una temática particularmente sensible para el discurso anticasta promovido por Milei desde el inicio de su carrera política.

Por ahora, la causa continúa en etapa de recolección de pruebas. Sin embargo, en Comodoro Py ya dan por descontado que las próximas semanas serán decisivas para determinar si el expediente avanza hacia una imputación formal más profunda contra el jefe de Gabinete.