Vaca Muerta acelera inversiones récord y consolida al sector energético como motor clave de divisas

Vaca Muerta consolidó al sector energético como uno de los mayores generadores de divisas

La balanza comercial energética registró un superávit récord de USD 1.402 millones

La producción petrolera argentina se acerca al millón de barriles diarios

El principal desafío actual pasa por ampliar la infraestructura de transporte

El proyecto VMOS aparece como la obra clave para expandir exportaciones

El RIGI impulsó una ola de inversiones multimillonarias en el sector energético

La transformación del mapa energético argentino comenzó a consolidarse con una velocidad inédita y ya redefine el perfil económico del país. Impulsada por el crecimiento explosivo de Vaca Muerta, la industria petrolera dejó atrás años de déficit estructural y se convirtió en uno de los principales motores de generación de divisas de la Argentina, solo detrás del complejo agroexportador.

Los últimos datos oficiales reflejan con claridad la magnitud del cambio. En abril, la balanza comercial energética registró un superávit de USD 1.402 millones, el saldo mensual positivo más alto desde que existen registros estadísticos en el país. El dato representa un punto de inflexión histórico para un sector que durante décadas demandó importaciones millonarias de combustibles y presionó sobre las reservas del Banco Central.

El salto fue impulsado por una combinación de factores. Por un lado, las exportaciones de combustibles y energía crecieron 85,9% interanual gracias al aumento de la producción y a la firmeza de los precios internacionales. Por otro, las importaciones energéticas cayeron 45,4% debido a la menor necesidad de comprar combustibles líquidos en el exterior.

Con este desempeño, el sector energético ya representa el 14,3% del total de exportaciones argentinas y se posiciona como una de las principales apuestas económicas para los próximos años. A diferencia del agro, además, la actividad petrolera presenta una menor dependencia de factores climáticos, lo que otorga mayor previsibilidad al ingreso de divisas.

El corazón de esta expansión se encuentra en la Cuenca Neuquina, donde las principales operadoras aceleraron mejoras de productividad y eficiencia que permitieron incrementar el ritmo de perforación y ampliar la capacidad de extracción.

Solo en Neuquén, la producción de petróleo alcanzó un récord absoluto de 628.924 barriles diarios, con un crecimiento interanual superior al 36%. A nivel nacional, el volumen total ya ronda los 891.704 barriles por día y el shale oil explica más del 70% de la producción argentina.

Las proyecciones de las empresas y de las autoridades provinciales coinciden en que el país está cada vez más cerca de alcanzar la barrera simbólica del millón de barriles diarios antes de fin de año, una cifra inédita para la industria local.

Sin embargo, el principal desafío dejó de estar bajo tierra y pasó a concentrarse en la infraestructura de transporte. La capacidad actual de oleoductos y sistemas de evacuación comienza a mostrar señales de saturación frente al crecimiento acelerado de la producción.

En ese escenario, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) aparece como una pieza estratégica para destrabar el nuevo cuello de botella energético. La megaobra, liderada por YPF junto a otras compañías del sector, demandará una inversión cercana a los USD 3.000 millones y permitirá transportar hasta 700.000 barriles diarios hacia la costa de Río Negro para su exportación.

El avance de la obra ya ronda el 65% y su entrada en operación técnica está prevista para diciembre. El proyecto incluye un oleoducto de 30 pulgadas entre Añelo y Punta Colorada, además de una terminal marítima de aguas profundas diseñada para potenciar la salida de crudo hacia los mercados internacionales.

En paralelo, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) comenzó a jugar un rol decisivo en la aceleración de proyectos multimillonarios dentro del sector energético. Las ventajas fiscales, cambiarias y aduaneras previstas en el esquema impulsado por el Gobierno nacional generaron una ola de anuncios corporativos durante los últimos meses.

El proyecto más ambicioso hasta ahora fue presentado por YPF bajo el nombre “LLL Oil”. La iniciativa contempla una inversión de USD 25.000 millones para desarrollar más de 1.100 pozos no convencionales y alcanzar una producción adicional de 240.000 barriles diarios hacia 2032.

La petrolera estatal estima que ese programa permitirá generar exportaciones netas por unos USD 6.000 millones anuales. Pero el fenómeno no se limita a YPF. Empresas privadas también aceleraron sus planes de expansión aprovechando el nuevo marco regulatorio.

Pampa Energía anunció inversiones por USD 4.500 millones para multiplicar su producción de shale oil en el bloque Rincón de Aranda. Vista Energy, conducida por Miguel Galuccio, redefinió su estrategia para alcanzar antes de lo previsto una producción de 100.000 barriles equivalentes diarios. Incluso la colombiana Geopark avanzó con proyectos superiores a USD 1.000 millones para desarrollar nuevos bloques en la formación neuquina.

La magnitud de las inversiones confirma que Vaca Muerta ya dejó de ser una promesa de largo plazo para convertirse en uno de los pilares centrales de la economía argentina.