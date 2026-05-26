Fuerte cruce entre Carmen Álvarez Rivero y Martín Lousteau por la caída de la natalidad y el aborto

Carmen Álvarez Rivero y Martín Lousteau protagonizaron un fuerte cruce por la caída de la natalidad

Lousteau advirtió que los nacimientos cayeron un 47% en la última década

La senadora libertaria vinculó el fenómeno con políticas de aborto y anticoncepción

El Gobierno dejó de garantizar parte de los insumos previstos por leyes de salud sexual

Javier Milei también relacionó la baja de natalidad con la legalización del aborto

Especialistas sostienen que la caída de la fecundidad responde a factores globales y culturales

La caída de la natalidad en la Argentina volvió a instalar un fuerte debate político e ideológico que ahora enfrenta a dirigentes de distintos espacios dentro del Congreso. La senadora nacional de La Libertad Avanza, Carmen Álvarez Rivero, protagonizó un duro cruce con el diputado radical Martín Lousteau luego de que el economista advirtiera sobre el desplome de los nacimientos y sus posibles consecuencias económicas y sociales para el país.

La legisladora libertaria acusó al dirigente radical de haber impulsado durante años políticas de anticoncepción y aborto financiadas “con plata del bolsillo de todos los argentinos”. Además, sostuvo que quienes promovieron esas iniciativas utilizaron “datos mentirosos” y se aprovecharon especialmente de las mujeres jóvenes para instalar una agenda ideológica.

“Nosotros desde la gente, sin fondos, seguimos dando batalla porque es nuestra batalla: la de la Vida y la Familia; la de la Educación y el Trabajo”, expresó Álvarez Rivero a través de las redes sociales, donde el intercambio rápidamente tomó repercusión política.

La discusión se originó luego de que Lousteau alertara sobre la magnitud de la caída demográfica registrada en la última década. Según explicó, la tasa de natalidad en la Argentina descendió un 47% desde 2014 y el número anual de nacimientos pasó de 777 mil a aproximadamente 413 mil en 2024.

El diputado remarcó que este fenómeno comenzó varios años antes de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y sostuvo que se trata de una tendencia global que afecta a cerca de dos tercios de los países del mundo.

Para Lousteau, el principal desafío está vinculado al impacto económico y previsional que podría generar la nueva estructura poblacional. En ese sentido, advirtió que habrá “más gente jubilada y menos gente trabajando”, una situación que podría deteriorar el financiamiento del sistema previsional, los servicios de salud y el nivel de vida general.

Sin embargo, desde sectores libertarios y conservadores interpretan el fenómeno desde otra perspectiva. Álvarez Rivero planteó que muchas organizaciones que impulsaron políticas vinculadas a salud sexual y aborto continúan presentes dentro del Estado y del Congreso “cambiando el relato para seguir viviendo de todos”.

El debate también quedó atravesado por otra controversia que involucra directamente al Gobierno nacional. En las últimas semanas trascendió que la administración de Javier Milei dejó de garantizar en distintos distritos la provisión de medicamentos e insumos contemplados en las leyes de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Entre los productos afectados aparecen anticonceptivos, preservativos y medicamentos como el misoprostol, utilizados dentro de los programas públicos de salud reproductiva. Esa situación obligó a varias provincias a asumir parte de los costos para sostener la continuidad de las prestaciones.

El conflicto tomó además una dimensión más amplia luego de que el propio presidente Javier Milei vinculó públicamente la caída de la natalidad con “el desastre del aborto”, reabriendo un debate que parecía saldado desde la sanción de la ley de IVE en 2020.

No obstante, distintos estudios internacionales sostienen que el descenso de la fecundidad responde a múltiples factores sociales, económicos y culturales que exceden la discusión sobre el aborto legal. Entre las principales causas mencionadas aparecen los cambios en los modelos familiares, el acceso masivo a internet, las redes sociales, la postergación de la maternidad, la precarización laboral y las transformaciones culturales de las nuevas generaciones.

La Argentina no es una excepción dentro de esa tendencia global. Países europeos, asiáticos y latinoamericanos atraviesan procesos similares de envejecimiento poblacional y descenso sostenido de nacimientos, lo que abrió discusiones sobre inmigración, sistemas jubilatorios y políticas de incentivo a la natalidad.

En ese contexto, el cruce entre Álvarez Rivero y Lousteau volvió a exponer dos miradas profundamente distintas sobre las políticas públicas vinculadas a la familia, la salud sexual y el rol del Estado.

Mientras el radicalismo y otros sectores políticos plantean la necesidad de analizar el fenómeno desde una perspectiva económica y demográfica, desde el oficialismo libertario y grupos conservadores insisten en asociar la caída de la natalidad con cambios culturales impulsados durante las últimas décadas.

El debate promete seguir escalando tanto dentro del Congreso como en el plano político nacional, especialmente en un contexto donde el Gobierno busca consolidar una agenda de fuerte impronta cultural y confrontativa.