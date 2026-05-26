La Libertad Avanza frenó la designación de María Paz Bertero y busca una conducción “pro vida” para la Defensoría de Niñez

La Libertad Avanza dejó sin efecto la designación de María Paz Bertero

El oficialismo busca una conducción “pro vida” para la Defensoría de Niñez

Bertero había apoyado públicamente la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

El Gobierno argumentó que el concurso perdió vigencia por vencimiento de plazos

La oposición denunció una maniobra ideológica para bloquear la designación

El conflicto expone la creciente influencia de sectores conservadores dentro del oficialismo

La Libertad Avanza avanzó con una fuerte reconfiguración política dentro de la Comisión Bicameral encargada de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y logró dejar sin efecto la designación de María Paz Bertero, la abogada especializada en violencia de género que había sido seleccionada para conducir el organismo.

La decisión abrió un nuevo proceso de selección y expuso con claridad la intención del oficialismo de impulsar un perfil alineado con posiciones “pro vida” en torno al debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una discusión que vuelve a tensionar al Congreso y a distintos sectores políticos y sociales.

Bertero había sido elegida durante 2025 luego de un concurso público impulsado por la comisión correspondiente. Su candidatura, junto con la de los dos defensores adjuntos, había conseguido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados, donde obtuvo 156 votos afirmativos, 44 rechazos y 6 abstenciones.

Sin embargo, el escenario político cambió tras la renovación legislativa de diciembre de 2025. Con la nueva conformación parlamentaria, el control de la comisión bicameral pasó al Senado y el oficialismo libertario logró ganar influencia dentro del organismo.

A partir de ese momento comenzó a consolidarse una ofensiva encabezada por la senadora Vilma Bedia y los diputados Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz, dirigentes vinculados a sectores religiosos cristianos y evangelistas que mantienen una postura crítica frente a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Uno de los principales cuestionamientos hacia Bertero fue precisamente su respaldo público a la legalización del aborto durante el debate parlamentario que terminó con la aprobación de la ley de IVE en 2020.

Desde el oficialismo sostuvieron que el concurso que había seleccionado a Bertero perdió validez por cuestiones reglamentarias. El argumento central fue que el procedimiento “caducó en sus plazos” debido a que el reglamento interno establece un límite temporal de 180 días para completar el proceso de designación.

En esa línea, Nicolás Mayoraz aseguró que el plazo venció el pasado 22 de marzo y denunció además presuntas irregularidades administrativas durante la gestión anterior de la comisión, encabezada por la radical Natalia Sarapura.

Entre las observaciones planteadas por el diputado oficialista aparecen supuestas faltas de firmas de legisladores, problemas de redacción en dictámenes y ausencia de transparencia en algunos tramos de las evaluaciones realizadas durante el concurso.

La oposición, sin embargo, reaccionó con dureza frente a la decisión impulsada por La Libertad Avanza. Distintos legisladores defendieron la legitimidad del procedimiento que había consagrado a Bertero y acusaron al oficialismo de utilizar argumentos administrativos para bloquear una designación por razones ideológicas.

La senadora peronista Juliana Di Tullio fue una de las voces más críticas. La dirigente sostuvo que la postulación ya contaba con aval parlamentario suficiente y remarcó que el Senado debía avanzar con el tratamiento correspondiente luego del resultado favorable obtenido en Diputados.

El conflicto volvió a poner en evidencia la creciente influencia de sectores conservadores dentro del oficialismo libertario, especialmente en áreas vinculadas a políticas de género, salud sexual y derechos reproductivos.

La discusión también refleja una estrategia política más amplia del Gobierno de Javier Milei, orientada a disputar espacios institucionales sensibles con perfiles alineados a valores tradicionales y posturas críticas frente a leyes impulsadas durante los últimos años en materia de género y diversidad.

La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es un organismo clave para el monitoreo de políticas públicas vinculadas a infancia, protección de derechos y acceso a servicios esenciales. Por ese motivo, la disputa por su conducción tiene un fuerte contenido político y simbólico.

Ahora la comisión deberá avanzar con un nuevo proceso de selección que promete reeditar tensiones ideológicas dentro del Congreso. En paralelo, organizaciones sociales y sectores vinculados a derechos humanos observan con preocupación el posible giro que podría adoptar el organismo bajo una nueva conducción impulsada por el oficialismo.

La controversia amenaza además con convertirse en otro foco de confrontación parlamentaria entre el Gobierno y la oposición, en un contexto donde las discusiones culturales y de valores vuelven a ocupar un lugar central en la agenda política nacional.