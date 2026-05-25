Rafaela abre una nueva etapa en el transporte: más libertad, más trabajo y más opciones para los vecinos



La ciudad de Rafaela comenzó a transitar un cambio histórico en el sistema de transporte privado de pasajeros luego de que el Concejo Municipal aprobara la nueva ordenanza que regula el funcionamiento de remises y aplicaciones de viajes.

La iniciativa, impulsada desde La Libertad Avanza, propone un modelo mucho más flexible, moderno y adaptado a la realidad tecnológica actual, dejando atrás estructuras rígidas que durante años limitaron tanto a trabajadores como a usuarios.

Con esta aprobación, las plataformas digitales como Uber, DiDi y Cabify quedan oficialmente habilitadas para operar en Rafaela, incorporándose de manera legal al esquema de movilidad urbana. La normativa también deja abierta la puerta para futuras aplicaciones que puedan surgir con el avance tecnológico.

Uno de los ejes centrales del nuevo sistema es la creación de un Registro Municipal Digital, donde deberán inscribirse conductores y prestadores del servicio. El trámite será gratuito, online y simplificado, eliminando buena parte de la burocracia que históricamente dificultó el ingreso a la actividad.

“Menos trabas y más oportunidades laborales” es uno de los conceptos que mejor resume el espíritu de la ordenanza.

En relación a los vehículos, la normativa establece requisitos básicos de seguridad, como contar con Revisión Técnica Obligatoria y seguro para terceros transportados, pero elimina restricciones consideradas obsoletas vinculadas al color, modelo o características estéticas de las unidades.

Además, los remises tradicionales podrán continuar trabajando con vehículos de hasta 20 años de antigüedad, mientras que en el caso de las aplicaciones, el límite será fijado por cada plataforma.

Otro cambio clave es que los remises podrán levantar pasajeros directamente en la vía pública, sin las limitaciones horarias o territoriales que existían anteriormente. Desde distintos sectores remarcan que esta modificación permitirá ampliar las posibilidades de trabajo y aumentar la competitividad del sistema.

La nueva regulación también avanza hacia un esquema de mayor libertad económica: las tarifas dejarán de ser fijadas por el Municipio y pasarán a definirse entre pasajeros, agencias, conductores o aplicaciones.

Para muchos, se trata de uno de los cambios más profundos del sistema.

“Más competencia y libertad de elección para el usuario” aparece como otro de los pilares centrales del proyecto aprobado.

La ordenanza también incorpora herramientas digitales para modernizar los controles. Los choferes contarán con certificados digitales y códigos QR, pudiendo exhibir documentación desde sus teléfonos celulares. Asimismo, se mantendrá la identificación visible en los vehículos de remises tradicionales.

En materia de seguridad, se estableció la exigencia de alcoholemia cero para todos los conductores, además de requisitos como licencia habilitante, antecedentes penales y autorización correspondiente en caso de manejar vehículos de terceros.

Otro punto importante es que la normativa contempla un régimen especial para revisar sanciones aplicadas anteriormente a choferes de plataformas digitales, incluyendo posibles compensaciones económicas para quienes hayan pagado multas bajo el sistema previo.

Con esta decisión, Rafaela se suma a las ciudades que comenzaron a adaptar sus normativas a las nuevas formas de movilidad y a las demandas actuales de los trabajadores y usuarios.

La aprobación del proyecto impulsado por La Libertad Avanza marca un giro profundo hacia un sistema más moderno, abierto y competitivo, donde la tecnología, la libertad de trabajo y la libre elección pasan a ocupar un lugar central.