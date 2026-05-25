La Municipalidad de Rafaela informó que continúa la entrega del refuerzo alimentario en la sede ubicada en Santos Vega 435. El operativo se desarrollará hasta el viernes 29 de mayo, en el horario de 7:30 a 12:00, y estará organizado según la terminación del DNI del titular del beneficio.

El cronograma previsto establece que el martes podrán retirar quienes tengan documentos finalizados en 6; el miércoles 27 será el turno de los terminados en 7; el jueves 28, en 8; y el viernes 29, en 9.

Desde el municipio recordaron que la entrega se realizará únicamente a los titulares de la asistencia, quienes deberán presentarse de manera personal con el DNI actualizado. En el caso de personas mayores consideradas de riesgo o con discapacidad, podrá concurrir un familiar presentando el documento del beneficiario.

Además, se aclaró que para acceder al beneficio es necesario no contar con empleo formal ni ser titular de la Tarjeta Alimentar.