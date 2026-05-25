Franco Colapinto terminó sexto en Canadá

Franco Colapinto firmó este domingo la mejor actuación de su trayectoria en la Fórmula 1 al finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá y sumar ocho puntos clave para el campeonato. El piloto argentino volvió a destacarse con Alpine en una carrera caótica y repleta de incidentes, donde logró posicionarse como uno de los grandes protagonistas del pelotón intermedio.

El corredor de Pilar había partido desde la décima posición y mantuvo un ritmo sólido durante gran parte de la competencia. Si bien nunca llegó a pelear directamente con los líderes, consiguió mantenerse lejos de los inconvenientes del tráfico y aprovechar los múltiples abandonos que marcaron la jornada en Montreal.

Uno de los momentos de mayor tensión para Colapinto se produjo tras una parada en boxes, cuando sufrió un leve toque que por momentos hizo dudar sobre su continuidad en carrera. Sin embargo, el argentino logró controlar el auto y completar sin mayores complicaciones las 68 vueltas.

Con este resultado, el piloto de Alpine alcanzó los 23 puntos en el campeonato y quedó muy cerca de Pierre Gasly e Isack Hadjar en la tabla. Además, la escudería francesa se consolidó como el mejor equipo del resto detrás de las grandes potencias, ubicándose quinta en el Mundial de Constructores con 47 unidades.

La carrera estuvo marcada por numerosos abandonos y situaciones inesperadas. Arvid Lindblad ni siquiera pudo tomar la largada, mientras que McLaren sufrió problemas estratégicos y mecánicos, incluyendo inconvenientes en el monoplaza de Lando Norris. También abandonaron Alex Albon, Sergio “Checo” Pérez y Fernando Alonso, quien volvió a padecer fallas en su Aston Martin.

En la pelea por la victoria, Mercedes vivió una jornada de contrastes. Kimi Antonelli se quedó con el triunfo, pero George Russell terminó fuera de carrera tras una intensa batalla en pista que incluyó varios toques. El británico perdió el control de su auto luego de pasar por el césped y debió abandonar, visiblemente frustrado por lo ocurrido.