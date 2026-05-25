West Ham descendió a Championship

West Ham descendió pese a ganar y se viene una fuerte renovación en el plantel

West Ham United confirmó este domingo su descenso a la Championship tras finalizar la temporada en zona roja, a pesar de haber goleado 3-0 a Leeds United en el Estadio Olímpico de Londres. La victoria de Tottenham frente a Everton terminó condenando a los Hammers, que no pudieron evitar la pérdida de la categoría en una definición cargada de dramatismo.

El conjunto londinense hizo su trabajo en casa y alimentó la ilusión de los hinchas durante gran parte de la jornada. Valentín “Taty” Castellanos abrió el marcador en el segundo tiempo, mientras que Jarrod Bowen y Callum Wilson completaron una contundente victoria ante Leeds.

Sin embargo, las noticias que llegaban desde el partido de Tottenham cambiaron completamente el clima en las tribunas. El triunfo de los Spurs dejó sin chances matemáticas a West Ham, que terminó consumando uno de los descensos más dolorosos de los últimos años en el fútbol inglés.

La caída resulta especialmente dura para un club que hace poco tiempo celebraba la conquista de la UEFA Conference League y competía en el plano internacional. El descenso expone una profunda crisis deportiva e institucional en una temporada marcada por la irregularidad y los malos resultados.

Se viene una reconstrucción total en Londres

La pérdida de la categoría obligará al club a encarar una fuerte renovación del plantel. Varias figuras ya analizan abandonar la institución ante la posibilidad de disputar la próxima temporada en la segunda división inglesa.

Uno de los nombres que aparece en el centro de la escena es el de Taty Castellanos, quien había llegado como una de las apuestas más importantes del club y ahora evalúa posibles ofertas para continuar su carrera fuera de West Ham.

La situación también podría provocar la salida del capitán Jarrod Bowen, seguido de cerca por equipos importantes de Europa, además de otros futbolistas que buscarán nuevos destinos tras una campaña muy por debajo de las expectativas.

En medio del golpe deportivo, la dirigencia fue duramente cuestionada por los hinchas, que despidieron al equipo entre insultos y reproches tras confirmarse el descenso a la Championship.