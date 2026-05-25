Diego Milito explicó la salida de Gustavo Costas de Racing

La salida de Gustavo Costas de Racing continúa generando repercusiones en Avellaneda. En medio del revuelo que provocó el fin de ciclo del entrenador, el presidente Diego Milito habló públicamente y explicó las razones que llevaron a la dirigencia a tomar una de las decisiones más delicadas de los últimos años en el club.

El máximo dirigente académico aseguró que el contexto deportivo terminó siendo determinante y reconoció que el semestre estuvo lejos de las expectativas. La eliminación en la Copa Sudamericana frente a Caracas fue el golpe final que aceleró una resolución que, según explicó, ya venía siendo analizada puertas adentro.

Milito contó que mantuvo una extensa charla con Costas y señaló que ambas partes coincidieron en que el equipo necesitaba un cambio de rumbo. “Fue una conversación sincera y profunda. Entendimos que el ciclo estaba terminado”, expresó el presidente durante la conferencia brindada en el Cilindro.

A pesar de la decisión, el dirigente remarcó el vínculo personal que mantiene con el histórico entrenador y negó que la salida se haya dado en malos términos. Incluso manifestó su malestar por algunas versiones que circularon en las últimas horas sobre un supuesto conflicto interno.

“Me dolió escuchar que lo echamos de mala manera. Tengo una excelente relación con Gustavo y siempre voy a estar agradecido por todo lo que le dio al club”, afirmó Milito.

El presidente también reveló que Costas había planteado la necesidad de sumar refuerzos importantes para afrontar la segunda parte del año, aunque reconoció que el panorama económico del club complicaba esas posibilidades.

Por último, Milito destacó la predisposición del ahora exentrenador para resolver su desvinculación contractual, ya que todavía tenía acuerdo vigente con Racing hasta diciembre de 2028.