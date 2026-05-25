Alarma en la Selección Argentina: Lionel Messi salió lesionado en Inter Miami

En la antesala del parate por el Mundial 2026, Lionel Messi encendió las alarmas en la Selección Argentina tras salir reemplazado por una molestia física durante el vibrante triunfo de Inter Miami frente a Philadelphia Union.

El capitán argentino fue titular y tuvo una destacada participación en un primer tiempo frenético que terminó 4-4, aportando dos asistencias para las Garzas. Sin embargo, a falta de 20 minutos para el cierre del encuentro, el rosarino pidió el cambio luego de sentir una molestia muscular.

La preocupación se instaló rápidamente tanto en Inter Miami como en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, ya que Messi abandonó el campo tomándose la parte posterior de su pierna izquierda y se dirigió directamente al vestuario para ser evaluado.

El encuentro fue un verdadero festival de goles. Luis Suárez y Germán Berterame marcaron por duplicado para el conjunto estadounidense, mientras que Milan Iloski convirtió un hat-trick para la visita y Bruno Damiani completó la cuenta parcial antes del descanso.

Ya sin Messi en cancha, Inter Miami logró inclinar el partido a su favor en el complemento. Suárez volvió a aparecer para poner el 5-4 y Rodrigo De Paul selló el 6-4 definitivo, resultado que dejó al equipo a apenas un punto del líder Nashville en la Conferencia Oeste.