Esequiel Barco y Pablo Solari se consagraron campeones en Rusia

Mientras River todavía digiere la derrota en la final del Torneo Apertura 2026 frente a Belgrano, dos futbolistas con pasado en Núñez celebraron un título en Europa: Pablo Solari y Esequiel Barco se consagraron campeones de la Copa de Rusia con Spartak Moscú.

El conjunto de la capital rusa igualó 1-1 ante Krasnodar y terminó quedándose con el trofeo desde los doce pasos. Solari fue protagonista durante el tiempo reglamentario al convertir el tanto de su equipo, apareciendo en el área para definir con precisión y poner en ventaja al Spartak.

Ya en la tanda de penales, Barco también dejó su sello. El ex Independiente se encargó de ejecutar el cuarto remate de su equipo y convirtió con un disparo cruzado al palo derecho. Luego, una nueva atajada del arquero terminó sellando la consagración.

El camino del Spartak hacia el título no fue sencillo: dejó en el camino a Lokomotiv Moscú, Dinamo Moscú, Zenit, CSKA Moscú y finalmente a Krasnodar para levantar la copa y cerrar la temporada con una alegría importante, especialmente después de finalizar cuarto en la Premier League rusa.

El paso de Solari y Barco por River

Esequiel Barco defendió la camiseta de River entre 2022 y 2024, período en el que disputó 127 encuentros oficiales, marcó 17 goles y entregó 19 asistencias. Además, conquistó tres títulos y se convirtió en uno de los futbolistas más utilizados durante ese ciclo.

Pablo Solari, por su parte, jugó en el Millonario desde mediados de 2022 hasta comienzos de 2025. Durante su etapa en el club anotó 30 goles —incluyendo uno en Superclásico frente a Boca— y repartió 17 asistencias.

Ambos compartieron plantel y festejaron juntos la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024 bajo la conducción de Martín Demichelis.