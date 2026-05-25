Belgrano revolucionó Córdoba tras el título: este lunes habrá caravana con el plantel

La histórica consagración de Belgrano en el Torneo Apertura tras vencer 3-2 a River desató una verdadera revolución en Córdoba. La emoción invadió las calles y miles de hinchas celebraron durante toda la noche en distintos puntos de la ciudad, en una fiesta que quedará grabada para siempre en la memoria del pueblo celeste.

Luego de los primeros festejos en barrio Alberdi y en las inmediaciones del estadio Mario Alberto Kempes, la multitud se trasladó hacia el Patio Olmos, donde se vivió uno de los epicentros de la celebración. Con camisetas, banderas, bombos y bengalas, los fanáticos coparon el centro cordobés y protagonizaron una postal impactante que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Desde chico estoy en todas y hoy no podía faltar. Incluso cuando íbamos abajo en el marcador seguía creyendo”, expresó emocionado un simpatizante en diálogo con TN. Otro hincha, todavía entre lágrimas, repetía incrédulo: “No lo puedo creer”.

Las dedicatorias familiares también se multiplicaron entre los festejos. “Esto es para mi viejo, gracias por hacerme hincha de Belgrano”, contó un fanático conmovido, mientras otro resumió el sentimiento colectivo: “Belgrano es familia, pasión y pertenencia. Esto no se explica”.

Muchos coincidieron en que el sufrimiento formó parte del camino hacia el título. “Había que sufrir para salir campeones”, lanzó uno de los hinchas en medio de los cánticos y abrazos interminables.

En paralelo, el club anunció modificaciones en los festejos oficiales debido a la enorme convocatoria que colapsó varios sectores de la ciudad. A través de un comunicado, Belgrano confirmó que la tradicional caravana con el plantel fue reprogramada para este lunes 25 de mayo desde las 14.

Según informó la institución, el recorrido se realizará finalmente por todo el anillo de Circunvalación, tal como ocurrió en 2022, ya que el colectivo descapotable no pudo avanzar entre la multitud durante la planificación inicial.

“Querido pueblo celeste: debido a la inmensa cantidad de gente que colmó las calles de Córdoba, nos vemos en la obligación de reprogramar el festejo”, expresó el club en el mensaje oficial.

Además, Belgrano pidió vivir la celebración “con alegría y en paz”, remarcando que se trata de “el título más importante en la historia del fútbol cordobés”.